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外送版圖擴張前哨站 foodpanda3月20日進駐基隆

2019-03-20 10:34經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

全台最大美食外送平台foodpanda正式宣布啟動外送版圖－基隆市，完成北北基桃...
全台最大美食外送平台foodpanda正式宣布啟動外送版圖－基隆市，完成北北基桃生活圈連線，更成為首度跨足七座城市的美食外送平台。圖／foodpanda提供
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全台最大美食外送平台foodpanda瞄準「聰明懶經濟」商機，正式宣布啟動外送版圖－基隆市，完成北北基桃生活圈連線，更成為首度跨足七座城市的美食外送平台。

2018年平台業績成長，帶動2019年外送版塊拓張勢在必行。看準潛在外送商機，基隆成為foodpanda擴張版圖前哨站，平台一口氣集結將近百家在地小吃、餐廳店家及連鎖餐飲品牌，造福在地職業婦女、上班族及學生族群；扮演業界領頭羊，進駐基隆輔佐在地店家，與合作夥伴分享美食外送商業模組。

foodpanda預計此次啟動北北基桃營運服務，將擴大北部外送市場版圖約30%，更以此次基隆開區宣告野心，預計今年持續進駐其他城市，開拓全台外送市場。

foodpanda表示，這次插旗基隆，foodpanda除了看準「雨都」外送商機；再者，基隆客群輪廓鮮明，消費族群以職業婦女、上班族及學生為大宗，因此，主要將瞄準三大消費族群需求，提供對應服務，以發展在地外送版圖。

首先，職業婦女需要兼顧工作與家庭，為了有效協助減少時間浪費，並代替地方媽媽照顧家裡每個成員，美食外送進軍基隆將能造福地方媽媽。對於在基隆的上班族及往返雙北工作的外地通勤族而言，美食外送無疑是替忙碌的上班生活帶來便利，無論是早餐或是宵夜都可以利用平台解決，每日省下早晚黃金二小時，一邊通勤一邊叫外送，省時又省力，美味一指到胃。

此外，根據foodpanda平台訂單顯示，近來學生叫餐成為趨勢，2018年光是學生族群訂單就較前年成長30%。判斷foodpanda平台獨家提供的現金付款機制，解決學生沒有信用卡支付的選項，帶來更多便利也創造更多「年輕」的訂單。

為歡慶新開基隆城市，foodpanda四月祭出基隆地區整月訂餐享免服務費活動，從3月27日至4月30日止，只要於基隆訂餐每筆訂單次次皆享免服務費。除幫助在地消費者省時省力照顧味蕾，也讓當地民眾能享受到外送服務之便。

美食外送進軍基隆，foodpanda從教育市場、合作夥伴開始，大方分享進軍台灣6年多的經驗與累積的商業模組，協助合作夥伴了解小吃品牌轉型的優勢與帶來的商機。目前基隆已有近百家在地小吃、餐廳、連鎖品牌加入foodpanda的行列，如40年經典美味「小文魯肉飯」、在地人最愛的40年老店「阿祿咖哩沙茶牛肉店」、「基隆天婦羅」，及知名小吃品牌「金仙滷肉飯」和「艋舺雞排」等。

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