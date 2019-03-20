中油潤滑油事業20周年 未來越南將成第2生產基地

2019-03-20 05:45 聯合報 記者 聯合報 記者 張語羚 ╱即時報導



台灣中油公司潤滑油事業部成立20周年，為突破東協區域貿易壁壘，中油與國內倉儲公司合資，於越南同奈省籌組宏越責任有限公司，專營石油化學品倉儲接收站與潤滑油摻配廠，預計2021年第一季開始營運，中油指出，未來潤滑油事業部將以越南宏越公司為第2生產基地，朝向多角化國際油品貿易之操作模式以擴大海外市場版圖。

中油強調，潤滑油事業部除深耕國內市場外，潤滑油事業部更積極拓展海外亞太市場，目前在大陸、菲律賓、印尼、越南、緬甸、柬埔寨等地均設有經銷據點及直接客戶。

中油昨於高雄君鴻國際酒店舉辦「感恩20、風華再起」慶祝活動，活動中與基礎油暨添加劑供應商進行策略合作簽署，同時宣布海運用油取得國際認證的好消息。中油指出，潤滑油事業部自1999年3月16日成立，以「有使命感的國光牌」與「車輛潤滑油專業的美耐吉」雙品牌行銷國內及海外市場，目前在國內市場擁有30多家經銷商、600餘座直營加油站及許多知名大賣場等行銷通路，提供最完備、最便利與多樣化的銷售服務。

潤滑油事業部近年來不斷進行企業轉型及創新改革，嘉義生產廠啟動生產設備更新五年計畫，2016年中完成了台灣獨一無二的自動化潤滑油摻配工場，年產量可達9萬公秉，大幅提高潤滑油生產效率與產品品質；2016年底亦完成潤滑脂生產設備更新工程，其生產技術與產能不僅在台灣絕無僅有，在亞洲地區亦是首屈一指，年產量超過3,300噸。

中油指出，同時潤滑油事業部亦逐步建立與基礎油及添加劑供應商之良好合作營運模式，向國內外採購各類基礎油及原料並簽訂採購長期契約以穩定供貨，發展橡膠軟化油及基礎油三角貿易，增加事業部銷售量與營收，並自2018年起，分兩期於台中港興建儲槽設施以操作基礎油及添加劑的進出口業務。