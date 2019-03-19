格力在電器空調3C展拚業績 祭多項商品特價優惠

2019-03-19 21:42 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



全球空調銷售台數第一大的格力搶攻夏季的家用冷氣商機，在「2019台北電器空調3C影音大展」 祭出四至五坪、一級能效的一對一變頻空調，售價由2.59萬元降至1.89萬元，降幅二成以上，並有高檔的多功能魔法鍋贈品，助益今年銷售量將可年增五成以上。

配合年度家電展，台灣格力表示，展覽期間以破盤的價格提早回饋給喜愛格力變頻空調的消費者。特惠商品與贈品內容包括，購買U尊、旗艦、新精品一對一變頻分離式冷氣，加贈市價4,990元的4.5公升多功能魔法鍋、在展售期間同時享有免費標準安裝。

購買時尚系列一對一變頻分離式冷氣、加贈Lassan蘿莎24公分不鏽鋼雙耳銅鍋。此外，指定商品千元折價券，適用於購買全系列一對一變頻分離式冷氣。

台灣格力指出，展覽期間現場還有多項精品特價優惠，例如，GSDP-29CO/I 一級變頻冷專2.9 KW原價25,900元，驚爆破盤價18,900元，限量300台，再送標準安裝、贈市價4,990元多功能魔法鍋和政府節能補助。

台灣格力強調， 台灣的空調市場成熟度高，能效標準嚴格，對國際知名品牌的接受度抱持正面的好感，格力GREE 變頻空調以「專業品牌、精品空調、品質保證」，六年來在競爭激烈的國內空調市場站穩發展腳步。

目前以八大產品線作為經營主軸，產品線涵蓋家用空調、小型商用空調、商用VRF多聯機組、大型冰水機組、電梯空調、船用空調、熱泵熱水器，在格力（GREE）品牌與品質效益帶動下，業績大幅成長，經銷夥伴從初期的60家大幅增加到900家。