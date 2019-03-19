台中歌劇院第一排「喜全真鑄」喊讓利 台商預約強強滾

2019-03-19 21:38 經濟日報 記者 經濟日報 記者 宋健生 ╱即時報導



台中七期國家歌劇院第一排即將消失！房地產業者指出，歌劇院第一排豪宅越來越稀有，七期與周邊的房價差距不斷拉近，現在正是進場的好時機，而歌劇院第一排的「喜金真鑄」今（19）日也宣布祭出讓利策略，全力搶客。

目前，此案銷售已破九成，為了衝刺買氣，祭出讓利策略，以17樓含兩個平面車位、共113坪的住家為例，原本開價5,680萬元，如今只要4,980萬元，等於打了88折。

喜全建設副總經理何英裕指出，近期大陸台商回流置產，不約而同以國家歌劇院為核心看房，由於多是自住性的購屋需求，「成交一戶便是少一戶」，可以預見未來此地段僅存的住宅數量，正在逐漸消失中。

而以坐落國家歌劇院第一排，全棟採用新日鐵UBB制震系統、百坪豪宅規劃的「喜全真鑄」，近來就接到許多台商詢問預約。此案規劃25層大樓住宅，40戶百坪雙併豪宅及整層200坪環景大戶，標榜擁有270度無敵的日夜景觀視野。

何英裕表示，今年1月台中七期核心蛋黃區新市政中心土地創下單筆土地交易66.5億元的歷史新高，對台中整體房市宣示意義重大。

2017年7月台中人口首度超越高雄，躍升為六都第二大城市，近幾年以每年人口平均成長2萬人的速度快速擴增，如今2台中已是280萬人口的巨型都會；地理位置、城市宜居、經濟發展前景，也奠定台中成為移入型城市。

人口成長帶動居住需求，近年來包括大陸、富邦等北部知名建商，紛紛插旗台中七期推案。包括台中商銀總部、網銀國際總部、聯聚中雍等七期頂級商辦，也陸續加入炙手可熱的商辦大樓市場，讓不少大型企業總部相繼遷入台中七期，對七期住宅市場帶來潛在支撐力道。