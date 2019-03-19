親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

供應鏈證實新iPhone搭三鏡頭 「四筒」機身醜爆了

電器空調3C影音展22日揭幕 業績要衝15億元年增兩成

2019-03-19 21:34經濟日報 記者張義宮╱即時報導

「2019台北電器空調3C影音大展」將於本週五開展，共有聲寶 、東元、三洋電、禾聯碩等上百家知名廠商參展，結合政府節能家電補助3000元的獎勵，加上冷氣促銷的贈品可拿，主辦單位要衝業績15億元，目標年增兩成。

台北市電器公會理事長廖全平19日主持該展的展前記者會，他表示，22到25日於世貿一館的台北電器空調3C影音大展，為全台年度最大規模指標性電器展覽，各大3C原廠品牌紛紛推出2019年新品，三大重點主軸為智慧科技、節能環保、健康安全。

廖全平表示，公會祭出百萬家電大方送，有100台50吋電視或多功能高壓蒸氣清洗機天天抽，汰舊換新對節能家電的冷氣、冰箱補助最高3,000元，冷氣在早販期又有近2,000元贈品，對舊換新相當划算，今年預估參觀人數可達15萬人次，帶動業績突破15億元，都有二成增長可期。

參展廠商包括LG、Panasonic、SHARP、DAIKIN、dyson、EPSON、JVC、PHILIPS、LG、SAMAUNG、SONY、聲寶、東元、三洋電、禾聯碩、奇美、歌林、格力、明基、德國凱馳等，邀集國內外百大知名品牌、超越500格展位聯合展出。

鴻海集團旗下的SHARP家電表示，推出國內最大的80吋8K電視，由日本原裝進口，是第二代的新機種，此次配合參展買就送SHARP的OLED智慧型手機。

興櫃家電大廠禾聯碩指出，參展主攻DC變頻風扇，透過日本品牌馬達以及多風扇葉片的設計訴求作為市場區隔，導入十片風扇葉片，能大幅降低風壓感達到更綿密的吹風感覺，噪音也能更加降低，挑戰銷售量倍增。此外，負離子的清淨機也是重頭戲，自動懸浮的觸碰面板，加上超強的空氣清淨值可適用17坪大空間，將帶動生活小家電業績持續成長。

鴻海旗下SHARP的8K行動體驗車，將在台北電器空調3C影音大展搶商機，推出80...
鴻海旗下SHARP的8K行動體驗車，將在台北電器空調3C影音大展搶商機，推出80吋國內最大的8K電視。記者張義宮／攝影
分享

家電禾聯碩
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

星宇跟「韓流」到高雄？ 張國煒：宵禁、市場是問題

2019-03-19 16:19

「波音粉」的小K買空巴？張國煒買17架A350是這原因

2019-03-19 15:11

王金平談生技業發展：鞏固投資信心、興利除弊

2019-03-19 18:49

美濃橙蜜香番茄尾盤強勁 今年初攻進小7賣得嚇嚇叫

2019-03-19 17:33

星宇首航張國煒親自開「航空公司老闆親自檢查飛機」

2019-03-19 16:08

沒有人的溫度！小七無人店擴展計畫今年暫時擱置

2019-03-19 14:49

3主軸拚創新 統一超今年營運樂觀

2019-03-19 14:37

星宇航空備戰 砸1800億元購機

2019-03-19 14:37

星宇啟動新布局 2030年擬擁50架飛機

2019-03-19 13:44

Foodpanda 3月20日進駐基隆 美食外送首度北北基桃連線

2019-03-19 13:16

空中巴士A350XWB 先進環保受青睞

2019-03-19 11:58

統一超今年營運展望 依舊樂觀

2019-03-19 11:26

台灣歷來最大空巴訂單 星宇買17架A350今簽約

2019-03-19 10:18

商業興觀點／泰國社群電商蓬勃發展

2019-03-19 00:25

職場修煉室／固執己見 溝通殺手

2019-03-19 00:25

管理講堂／隨機應變 跳脫框架

2019-03-19 00:25

智慧經營／蔡偉強 有套三角關係經營學

2019-03-19 00:25

儒鴻看今年 燕子不會跑掉

2019-03-18 23:52

產能吃緊 儒鴻提前擴產

2019-03-18 23:51

二輪+四輪 租車市場大進化

2019-03-18 23:50

飯店攻婚宴 強打西洋風

2019-03-18 23:39

布局國際電商貨物轉運 中華郵政啟用航郵進口貨棧

2019-03-18 23:34

傳統婚宴 改走小而美路線

2019-03-18 23:31

和雲採用綠能車 獲雙北停車優惠

2019-03-18 23:31

砂石漲價致工程流標？工程會說分明

2019-03-18 23:20

空服員工會反對罷工預告期 勞動部：與工會立場相近

2019-03-18 21:27

E-Pace即將發表 184萬元就可以當Jaguar車主

2019-03-18 19:58

和泰集團旗下這個子公司 搖身變電動機車最大買家

2019-03-18 18:30

中華郵政公司 啟用首座「航郵進口貨棧」

2019-03-18 17:37

許銘春談航空業罷工預告期 空服員工會強烈反對

2019-03-18 17:06

和雲再度挑戰雙北交通習慣 推出電動機車隨租隨還

2019-03-18 16:45

王品配息4.5元股東穩賺？先問自己還吃不吃

2019-03-15 16:34

一筆4百萬違約金…大夜班根本在虧錢 超商硬撐24小時真相

2019-03-15 10:20

台灣臨床試驗服務 國際肯定

2019-03-15 02:34

全球藥檢一哥 擴大在台併購

2019-03-15 02:34

趨勢觀察／AI時代 教育思維大翻轉

2019-03-15 00:47

高績效教練／C2B改寫商業模式 打造五新經濟

2019-03-15 00:47

策略經營／小米再造4.0 激發組織活力

2019-03-15 00:47

今年東森集團營收 估增45％

2019-03-14 02:23
看更多

熱門文章

台灣歷來最大空巴訂單 星宇買17架A350今簽約

2019-03-19 10:18

「波音粉」的小K買空巴？張國煒買17架A350是這原因

2019-03-19 15:11

星宇狂買空巴飛機 張國煒首次說出「變心」原因

2019-03-19 15:10

台灣第六大富豪 正新創辦人羅結95歲辭世

2019-03-19 10:24

面板驅動IC 關鍵材料大缺貨

2019-03-18 23:28

星宇跟「韓流」到高雄？ 張國煒：宵禁、市場是問題

2019-03-19 16:19

超商一定要24小時營業？ 小7總座這樣說

2019-03-19 17:20

鴻海高雄獵地 要找7,000坪

2019-03-19 00:26

星宇航空斥資60億美元 採購17架空巴A350

2019-03-19 10:19

企業投資大爆發 台郡、榮成加碼台灣

2019-03-19 00:19

光阻劑事件…台積高層異動

2019-03-18 23:53

沒有人的溫度！小七無人店擴展計畫今年暫時擱置

2019-03-19 14:49

勞退新制開放勞工自選投資？勞動部長說要「攬牢牢」

2019-03-19 12:11

景氣看淡 10年債殖利率重挫

2019-03-19 00:06

三大族群 別忘節稅小確幸

2019-03-18 23:36

正新創辦人羅結辭世 法人估遺產稅上看10億元

2019-03-19 13:25

南山導入AI 簡化投保流程

2019-03-19 00:04

張國煒證實：將親自接第一架飛機回台

2019-03-19 16:22

這飯店太狂 在商務區賣文青旅館價格

2019-03-18 22:57

兩款新蘋板 帶旺供應鏈

2019-03-18 23:52

晶圓代工業…產值恐負成長

2019-03-18 23:53

免稅天堂列黑名單 台商留心

2019-03-18 23:36

果粉最愛 iPhone 6將停產

2019-03-19 00:24

當初500元創業，現在開每晚萬元旅館...一個超狂高雄建商，如何變韓流大贏家

2019-03-19 15:31

星宇啟動新布局 2030年擬擁50架飛機

2019-03-19 13:44

刪除資遣費上限六個月？勞動部這麼說

2019-03-19 12:12

儒鴻看今年 燕子不會跑掉

2019-03-18 23:52

空中巴士A350XWB 先進環保受青睞

2019-03-19 11:58

砂石漲價致工程流標？工程會說分明

2019-03-18 23:20

星宇首航張國煒親自開「航空公司老闆親自檢查飛機」

2019-03-19 16:08

一銀、兆豐新發卡數 攻進前十

2019-03-18 23:14

金管會六招 盯壽險國外投資

2019-03-18 23:29

榮成調整生產線 快狠準

2019-03-19 00:18

未列入清單所得 也要稅

2019-03-18 23:36

i6停產 蘋概老神在在

2019-03-18 23:52

二輪+四輪 租車市場大進化

2019-03-18 23:50

今年擬增提百億準備金 杜英宗：要對台灣壽險有點信心

2019-03-19 13:13

星宇航空備戰 砸1800億元購機

2019-03-19 14:37

環評初審過關 核一廠25年內除役

2019-03-19 00:33

兆豐銀拚消金 組年輕團隊

2019-03-18 23:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top