電器空調3C影音展22日揭幕 業績要衝15億元年增兩成

2019-03-19 21:34 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



「2019台北電器空調3C影音大展」將於本週五開展，共有聲寶 、東元、三洋電、禾聯碩等上百家知名廠商參展，結合政府節能家電補助3000元的獎勵，加上冷氣促銷的贈品可拿，主辦單位要衝業績15億元，目標年增兩成。

台北市電器公會理事長廖全平19日主持該展的展前記者會，他表示，22到25日於世貿一館的台北電器空調3C影音大展，為全台年度最大規模指標性電器展覽，各大3C原廠品牌紛紛推出2019年新品，三大重點主軸為智慧科技、節能環保、健康安全。

廖全平表示，公會祭出百萬家電大方送，有100台50吋電視或多功能高壓蒸氣清洗機天天抽，汰舊換新對節能家電的冷氣、冰箱補助最高3,000元，冷氣在早販期又有近2,000元贈品，對舊換新相當划算，今年預估參觀人數可達15萬人次，帶動業績突破15億元，都有二成增長可期。

參展廠商包括LG、Panasonic、SHARP、DAIKIN、dyson、EPSON、JVC、PHILIPS、LG、SAMAUNG、SONY、聲寶、東元、三洋電、禾聯碩、奇美、歌林、格力、明基、德國凱馳等，邀集國內外百大知名品牌、超越500格展位聯合展出。

鴻海集團旗下的SHARP家電表示，推出國內最大的80吋8K電視，由日本原裝進口，是第二代的新機種，此次配合參展買就送SHARP的OLED智慧型手機。