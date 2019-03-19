影／張國煒：首架飛機親自試駕 星宇最快12月底開航

2019-03-19 20:24 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊超丞 ╱即時報導



星宇航空今(19)日正式買下17架空中巴士A350客機，最快在11月開始售票，並在12月開航。星宇董事長張國煒自己也有機師飛航資格，因此將親自從海外開回第一架客機A321 neo，並在機身簽名，保證安全性。