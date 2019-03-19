無人店好還是有人服務好？專家、業者這麼分析...

2019-03-19 20:03 經濟日報 記者 經濟日報 記者 何秀玲 ╱即時報導



台灣量販、超商和超市去年起搶攻智慧零售，無論是自助結帳或是無人店，大家都搶著做；去年首度開出無人店第一槍的超商龍頭統一超，目前已經開出兩家，不過，統一超總經理黃瑞典19日表示，很多消費者認為無人店過於機械化，希望有溫度的服務，所以今年會先擱置無人店，採「智販機（智能自販機）」方式，未來將加速在超商門口增設。

學者認為，無人店應鎖定單一社區或大樓，透過數據分析當地消費者所需品項，預測商品要夠準，而非著重「無人」概念。

超商方面，去年起7-ELEVEN推無人店、全家推出「要讓店員工作更輕鬆」的科技概念店、OK也有迷你智能便利店。

談到今年無人店布局，黃瑞典提到，一開始很多人都會想嘗試到無人店消費，但後來發現，旁邊有店員服務的門市，往往大排長龍，「這是因為消費者希望能有溫度的服務，有人的互動。」無人店太過機械化，沒有溫度感，會降低消費者進店意願，且投入成本回收不成比例，今年無人店展店計畫會先擱置。

他說，開無人店的優勢，是能解決大夜班人力不足的問題，並滿足當地商圈的服務。所以開無人店，可用一種方式--擺放「智販機」，有些特殊封閉型商圈，大夜班時段可改由智販機販售，或是像學校下課人潮湧入，單獨櫃檯無法因應，可在門市外擺放多台智販機，方便又快速；機器可透過AIoT（AI+IoT）與母店門市串連，可隨時知道哪個倉道缺貨。

量販店去年也推出無人商店。家樂福位於桃園經國店前廣場的無人商店，店型由貨櫃改裝，入店採用會員識別方式，並提供無人結帳台，目前試賣商品以家樂福自有品牌零食、飲料、清潔用品等上百種商品為主。

除了家樂福布局無人貨櫃，大潤發也設立「迷你站 」，同樣採取貨櫃形式，目前除了在內湖二館外一家，在捷運南勢角站也有一家，皆是24小時營業；主要讓消費者便利購物，店中販售麵包、飲料和生活用品，價格介於量販和超商之間，也有自助結賬櫃檯。進入店中需下載大潤發APP，並有街口支付、LINE pay和悠遊卡等三種支付方式。

不過超市龍頭全聯對於無人店則有不同想法。全聯執行長謝健南認為，無人商店適合幅員遼闊或是超商密集度不高的地方，例如美國或是中國大陸；以大陸來說，因區域發展不均，零售在落後地區發展，需使用科技來輔助，但台灣買東西太方便，因此全聯現階段不會規劃無人商店。

國立台灣科技大學資訊管理系教授盧希鵬則表示，無人商店的重點並非「無人」，而是店中商品要針對當地商圈分析大數據，推出精準商品；像大陸來台設立的無人超商「繽果盒子」，販售的產品就很精準。