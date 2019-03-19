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王金平談生技業發展：鞏固投資信心、興利除弊

2019-03-19 18:49經濟日報 記者黃文奇╱即時報導

生策會今（19）日舉行2019年春酒，生策會創辦人、立法院前院長王金平生技產業提出呼籲，他表示，產官學必須團結，先鞏固投資信心再跨業團結合作，同時大刀闊斧為產業「除弊」、「興利」，從這兩大方向來做，把經營者和投資者及技術擁有者信心找回來。

生策會今日春酒，原本邀請蔡英文總統與會，唯蔡總統另有要公，由副總統陳建仁代表出席。生策會表示，今天原本席開30桌，但與會者踴躍，出席者近400人，由起可見產業之熱絡。

王金平在致詞時指出，台灣生技產業歷經多年累積，已經預備回收成果。今年生醫上市櫃營收也達到2787.78億元與2017年相較成長11.17%。近年來，政府積極努力作為，包括高階醫療器材放寬適用範圍、規劃完善的全台生技廊道，也因應新式治療進步，細胞治療特管辦法即將開放，均屬利多。

可惜市場投資信心卻未見復甦，台灣生醫上市櫃企業市值從2016年的1兆1,538億元，衰退到今年剩下8,404億元，整體來看近三年每家的平均市值下跌39.56%。最主要原因是2016年浩鼎事件加上政治介入把產業分化顏色，致使投資者紛紛迴避。當前生技產業因為這波衝擊，募資更加艱難。

除此之外，產業還面對大陸、香港、新加坡、韓國等針對優秀技術、人才進行政策紅利磁吸。這個時候，我們必須拿出比這些競爭國家更簡化、更彈性的政策思考，才有機會保住20年來的摸索的成果，讓產業再度活化起來。

至於如何「除弊」，王金平表示，提高研發創新的透明度是關鍵。他建議，通過生技新藥審定、取得科技事業核准函的企業，政府必須建立定期公告揭露研發進度的機制，讓外界一目了然，讓真正持續投入研發推進的企業被看見，也讓魚目混珠的企業無所遁形，減少投資受傷憾事。

關於如何「興利」，王金平表示，政府應該積極鼓勵，引導民間閒置資金投入，台灣2017年7月已經推出生技醫療指數，他認為可以進一步鼓勵專業投資機構設立生技指數型基金（ETF)，重點投資上市櫃指標性企業，讓有國際競爭實力的企業快速擴張佈局版圖，打造出旗艦型生醫獨角獸，自然連動上下游產業鏈共榮發展。

此外，生醫產業的結構和範疇也應該有新的定位和佈局思考。過去我們談生醫產業只有新藥及創新醫材太過狹隘，事實上，台灣擁有的世界級頂尖醫療、全球供應鏈佈局的電子資通訊產業，加上累積20多年的生技研發創新能量，讓我們有機會走出更大的大健康產業新格局！

生策會今天舉行春酒，現場冠蓋雲集。記者黃文奇/攝影
生策會今天舉行春酒，現場冠蓋雲集。記者黃文奇/攝影
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生策會今天舉行春酒，由創辦人王金平代表致詞。記者黃文奇/攝影
生策會今天舉行春酒，由創辦人王金平代表致詞。記者黃文奇/攝影
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生技產業生策會王金平
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