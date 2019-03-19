星宇航空最快今年底開航 張國煒：票價不會坐不起

2019-03-19 18:06 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



星宇航空與Airbus A350 XWB購機簽約儀式於今(19)日舉行，由星宇航空董事長張國煒、總經理翟健華、Airbus商務長Christian Scherer、Airbus亞洲區客戶業務副總裁Jean-François Laval及Rolls-Royce 大中華區資深副總裁Paul Freestone共同主持，正式宣布星宇航空將引進5架A350-900及12架A350-1000，同時保留十架選擇權。

由於星宇航空強調走高端路線，有民眾在網路上留言，擔心以後會搭不起，對此張國煒請支持星宇航空的旅客放心，他強調，星宇走高端的路線，指的是要建立高品質的航空公司，不會讓旅客進不來，付費多少就服務多少，甚至讓旅客有付相同票價，但卻有物超所值的服務，也就是在服務上要比別的空公司好。

他說，星宇預估最快今年11月或12月可以拿到營運許可，拿到後就可以賣票，現在預估會在12月底或1月開航，因為賣票時間距離開航的時間很短，所以「希望大家多支持，在開航的第一天都來搭乘」。

張國煒強調，現在和過去不同，一條一條航線開航的時代過去了，現在要萬箭齊發，他現在的機隊還是不夠，除了有十架的選擇權外，以後還是要再引進Ａ321Neo和A330機型，才能把航網建立起來，把成本降低，他預期，「我開航時，兩大航空公司一定會想把我給踩在腳下，所以我要趕快建立好航網」，才不會挨打。當然這個投資成本很大，可是沒辦法，航空業就是如此，就是高風險的行業。

另外，星宇除了要打造成高端的航空公司，產品也會有客製化的設計，對此張國煒說，一定會有，但是現在不能說，因為現在大家都在看著他，他要是說了，很快就會被抄襲。他會做差異化的產品，像是低成本航空有很多東西也值得學習，因為這樣才能夠競爭、生存下去。