美濃橙蜜香番茄尾盤強勁 今年初攻進小7賣得嚇嚇叫

2019-03-19 17:33 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ╱即時報導



高雄市10種農漁蔬果即起將進駐「全聯」近千家門市販售，其實今年初美濃區農會著名特產橙蜜香番茄，即把握產季尾聲，搶先在統一超商上架，場約1個月時間就賣出22萬噸，進帳可觀！

「通路愈多愈好，我們樂觀其成」，美濃區農會總幹事鍾清輝表示，為拓展小番茄銷售通路，農會與一家民間企業合作，年前把美濃當地生產的玉女小番茄打進統一超商，年後則有橙蜜香番茄上架，大年初五賣到3月11日止。由於果品近已尾聲，為保持品質及口感，近日才主動要求下架。

橙蜜香番茄是近年高雄美濃地區冬季限定的熱門果品，每年12月至隔年3月進入產季，它色澤橙亮，皮薄香甜，吃起來果肉細緻Q嫩，每台斤上看7、80元，這幾年農戶大發利市，宅配訂單搶搶滾。美濃地區目前種植面積約200公頃，1年產值曾高達6億。

鍾清輝說，每年橙蜜香產季，農戶光宅配訂單就應接不暇，但為讓橙蜜香能有更多人品嘗，今年也嘗試拓展超商通路，成功打進小7。