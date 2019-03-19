超商一定要24小時營業？ 小7總座這樣說…

2019-03-19 17:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 何秀玲 ╱即時報導



今年日本7-Eleven加盟主松本實敏，被總部求償約新台幣470萬元違約金，因為他擅自在大夜班時段深夜1到6點關店，但實情是他因人手短缺，而被迫得縮短營業時間，也讓輿論開始討論「便利商店是否有必要24小時營業嗎？」那麼，便利超商密度密度排全球第二的台灣呢？

24小時營業的超商是國內外人士對台灣最鮮明的印象之一，但愈來愈多的超商因應商圈特性與夜間來客情況，超商業者調整單店營業時間，如夜間時段、寒暑假期間暫時閉店。

以台北市內湖科學園區為例，下班後、周末假期沒了龐大的上班族，園區內宛若空城，7-ELEVEN、萊爾富等開在園區巷弄內的超商門市，到了夜間、假期索性都拉下鐵門不做生意，不提供24小時服務。

統一超今表示，2019年政府調漲最低工資5至7%，為了讓加盟主安心經營且穩定加盟秩序，今年1月起調整加盟主的經營補助金額，由每店每月1.4萬元調整為2萬元，希望能與加盟主一起面對未來挑戰，目前加盟占比達89%，加盟續約率超過9成更是創11年來新高。

統一超總經理黃瑞典也提到，超商確實常面臨是否要24小時營業的問題，所以以7-ELEVEN來說，目前有400家門市沒有大夜班經營，以免加盟主開了沒效率；以去年店數5,369家來算，非24小時營運店鋪占7.4%。

他表示，雖有與美國7-11總部簽合約，必須24小時經營，但如果加盟主有講好理由，可被體諒不用全年無休，加盟主可觀察，夜間時段的人潮和營收，若不賺錢，就能提出提早打烊的要求。統一超舉例，像是高雄愛河附近門市都有24小時營業，只有前鎮區有五家門市沒有，這些多是在特殊商圈，如百貨公司、廠辦、捷運站裡的門市。

全家則表示，沒有24小時營業店鋪目前多位在封閉型商圈，若目前單店有夜間營業的特殊困難，總部皆會協助排解，如封閉型商圈、廠區大樓內的店鋪，會適度彈性調整營業時間。

萊爾富目前共1339間門市，非24小時營業門市約占兩成，主要為特殊商圈，含括學校、營區、廠房與媲美量販價超商「Cstore」等。

目前加盟店最大挑戰是缺人，全家提到，為支援加盟者對於人力上的需求，去年起總部成立專屬的「人力招募中心」，為加盟店媒合合適人力；目前正測試「緊急人力派遣系統」，當加盟店因意外而緊急出現人力缺口時，如大夜班缺人，有2,000個備援人力可調度支援。