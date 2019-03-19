星宇航空何時開航？預計最快今年12月或2020年元月

2019-03-19 16:35 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑惠 ╱即時報導



星宇航空董事長張國煒今（19）日宣布，預計今年12月或是2020年元月開航！!星宇航空目標是高端航空，並不是高端到大家沒有能力搭，而是要讓旅客感到物超所值。

張國煒說：「決定要進軍航空業，就知道投資金額要大，完全是用大型航空公司規模來規劃，這是個不得不的策略，有很多人擔心投資金額過大？但航空業本來就是一個高風險的行業。」

張國煒進一步表示，時勢造英雄，星宇航空沒有包袱，在飛機採購上也有很大的彈性。亞洲市場許多廉航都動輒50、100架的規模，星宇航空要做高端航空，本來規模就不能太小。只能請所有旅客多多支持星宇航空。

未來會搶攻客製化商機，讓客人有更多的選擇，有點像廉航的方式，走價格的差別路線，票價反應客人需求；面對廉航等航業者競爭，星宇已經擬定一系列的策略要來跟同業競爭。

張國煒也笑笑的說：「同業台面上都說不會，大家應該都很怕我，市場操作如果講太多，怕大家會學。」