張國煒證實：將親自接第一架飛機回台

2019-03-19 16:22 經濟日報 記者 經濟日報 記者 韓化宇 ╱即時報導



星宇航空董事長張國煒今（19）日表示，他正在上課，接受空中巴士的轉訓，預估7、8月就會轉訓成功，「我一定會親自去接星宇首架的飛機，我對飛機品質非常在乎，更何況這是我個人公司，這對星宇客戶的承諾、也是對國人的保證」，世界上沒有一個航空公司負責人會親自檢查飛機，身為台灣人要很驕傲，居然出這樣的老闆，這麼認真去檢查飛機。

張國煒表示，為何他不買波音飛機，好險這次沒買，不然就「中鏢」了，「我就是很神，在對的時間買對的飛機。」他強調，開設星宇不是為了財富，而是熱血與理想，希望為台灣多做點事。

星宇航空今日與空中巴士簽訂17架A350購機合約，張國煒受訪時表示，星宇一定會快速搭建航網，「因為另外兩家航空公司一定會狠狠把我踩在地上」。

張國煒也表示，那兩家航空公司與其對星宇指指點點，不如先擔心自己，「因為他們包袱比我大」，而且武功練得越成熟，越容易走火入魔，市場就是這樣。

張國煒強調，航空公司操作要非常熟悉，既然決定要開航空公司，投資一定要大，不然難以為繼，所以要第一時間在把航網建立起來，如此一來既不挨打、亦可降低成本。

他說，星宇初期成本較高，星宇會思考如何不犧牲品質前提下降低成本，關鍵就是把餅做大，把單位成本降低。

張國煒還說，除了確定引進A350及A321neo，也有在考慮引進A330，也會考慮A321neo數量。