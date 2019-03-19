「波音粉」的小K買空巴？張國煒買17架A350是這原因

2019-03-19 15:11 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



星宇航空預計明年初開航，今天下午董事長張國煒將與空中巴士簽約，購買17架350XWB飛機，完成第一階段計畫，創下國籍航空與空中巴士購機史上單筆金額最大訂單。星宇航空今天也證實，即將展開第二階段佈局，預計2030年機隊可達50架飛機。

今天下午星宇航空與空中巴士（Airbus）A350 XWB購機簽約儀式，星宇由張國煒、總經理翟健華、Airbus商務長Christian Scherer、Airbus亞洲區客戶業務副總裁Jean-Francois Laval及Roll-Royce大中華區資深副總裁Paul Freestone共同主持，正式宣布星宇引進5架A350-900及12架A350-1000，同時保留10架選擇權。

張國煒表示，今天對星宇來說是重要里程碑，從去年5月正式籌設許可，至今兩年不眠不休、引進A321neo，如今正式與空巴簽約A350飛機。他說，最近常看網友說「K董不是波音粉嗎？」，甚至名嘴揣測不買波音是不想將引擎交給長榮修理，他直言「這是不成熟的講法」，星宇秉持專業選擇飛機，「不要臉的說，我選飛機都選得蠻對的。」

張國煒解釋，選擇空巴A350來自從他去年到韓國試飛，並花了很多時間研究，他認為A350是Airbus長程線製造以來最成功的一次。他過去不愛使用空巴飛長程是因為速度慢，但這次A350巡航速度甚至比777更快，複合材料也很多，對於台灣高熱多濕的環境，更可靠也更有幫助，加上飛機又新又省油，讓他感到驚艷。

張國煒說，由於星宇是全新的航空公司，如何在初期降低成本也很重要，這次由A321配合A350，可以節省非常多的資源，也能快速部署飛行員，更快速的上線並便於管理。他強調，選擇空巴都具有科學根據，「不是大家猜想的奇怪理由」，「王子復仇記也不在考慮之列」，一定要將最好的東西帶給國內民眾。

張國煒說，A350會有4個艙等，包含頭等艙、商務艙、豪經艙、經濟艙，所有艙等都規華在內，A350的載客數對長程線是最具效益的，太多太小都不好，太多會有消費上壓力、太少不具經濟效益。

交通部民航局長林國顯說，星宇對航空業的發展有提升力量，一旦符合所有規範都會盡力協助輔導，讓星宇如規畫預期，提供國人最好的服務。希望星宇能樹立新的標竿，走出自己的路並讓國人有更好的選擇，在全世界樹立飛安更高的標準。

「這是象徵性的時刻」，Christian Scherer表示，張國煒在台灣、亞洲都是重要人物，對於選擇具效益的長程客機不意外，星宇航空的工作穩健又有遠大抱負，A321 neo今年交機，對效益、旅客舒適度都是很好的選擇，他介紹A350的優勢，指其經濟效益同業無法匹敵。

根據星宇航空規畫，第一階段從2018年至2024年共將引進27架飛機，包含租賃10架A321neo單走道飛機，首架今年10月交機，2022年全數到位。這次購買的17架A350XWB廣體客機，包含5架A350-900及12架A3501000，2021年底開始交機，2024年全部交機完成。

星宇航空預計，2024年底前機隊規模可達27架，服務涵蓋東北亞、東南亞、港澳、北美等20個航點。為配合機隊引進時程，星宇航空首梯培訓飛航員，已在本月初前往美國鳳凰城接受為期一年培訓，首批客艙組員面試也剛才成，大批地勤人員職缺則預計在今年5月陸續釋出。