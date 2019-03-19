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「波音粉」張國煒竟買17架A350空巴？原因是這樣

星宇狂買空巴飛機 張國煒首次說出「變心」原因

2019-03-19 15:10經濟日報 記者韓化宇╱即時報導

星宇航空今（19）日與空中巴士Airbus舉行購機案簽約儀式，張國煒今（19）日表示，會選擇空中巴士A350 XWB，是因為A350是空巴史上最成功的長程客機，不僅巡航速度比波音777還快，因為複合材料的比例高，整個機身相當輕且省油。

張國煒日前在英國Farnborough Airshow與Airbus簽訂17架A350 XWB購機意向書（MOU），包含五架A350-900、12架A350-1000，歷經超過半年緊鑼密鼓的討論，今日的簽約儀式不僅確定本次訂購各項細節，也是三方合作的重要里程碑。

A350 XWB系列是Airbus新世代中大型超長程廣體客機，機體70%以先進材料打造，其中包含53%碳纖維複合材料、鋁合金和鈦合金，大幅降低機體重量，各項新式設計更可使飛機效率提升，較前一代同型機減少25%的燃油使用量及碳排放量。

星宇航空為國內首家導入A350-1000的航空公司，所引進的A350-900與現行市場上同機型相比，有較寬敞的內部空間，除可提升座椅寬度，並能裝載更多的備品。

張國煒表示，很多人在網路上說，K董不是波音的粉絲嗎？這次怎麼跳槽空巴了？還有名嘴說是因為引擎不想給長榮修理，「這都是非常不成熟的講法」，因為星宇挑選飛機都是非常專業的考量。

張國煒解釋為何會選擇空中巴士。他透露，自己花了很多時間研究，A350的性能跟可靠性都非常優越，是空巴史上設計最成功的長程飛機。

張國煒說：「以前我不喜歡用空巴飛機在長程線，是因為飛得非常慢，但A350的巡航速度甚至比波音777還快，且使用複合材料的比率高，適合台灣濕熱環境，加上非常省油，因此雀屏中選。」

另外一個原因，就是星宇為全新航空公司，降低成本也是重要考量。

張國煒表示，星宇初期先引進窄體客機A321neo，未來搭配寬體客機A350，飛行員可以彈性部署在兩個機隊之間，讓航空公司更快上線，便於初期管理。因此，選空中巴士是有原因的，「不是大家猜想的奇奇怪怪的理由」。

A350規劃四個艙等，包括頭等艙、商務艙、豪華經濟艙、經濟艙。其中A350-900座位數為306個，A350-1000是350個；張國煒強調，這樣的座位數非常具效益，因為座位數太多會有銷售壓力、太少不具經濟效益。

星宇航空今日與空中巴士Airbus舉行購機案簽約儀式。記者黃淑惠／攝影
星宇航空今日與空中巴士Airbus舉行購機案簽約儀式。記者黃淑惠／攝影
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張國煒空巴空中巴士
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