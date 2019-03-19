中油潤滑油事業部成立20周年 海運用油獲國際認證

2019-03-19 15:09 經濟日報 記者 經濟日報 記者 曾仁凱 ╱即時報導



中油潤滑油事業部成立20周年，今（19）日在高雄舉辦「感恩20、風華再起」慶祝活動，活動中與基礎油暨添加劑供應商進行策略合作簽署，並宣布海運用油獲得多項國際認證。

中油潤滑油事業部20周年慶祝活動，今天由總經理李順欽主持，邀請潤滑油事業部各通路經銷商、供應商及客戶等200多人參與。 中油表示，潤滑油事業部自1999年3月16日成立，以「有使命感的國光牌」與「車輛潤滑油專業的美耐吉」雙品牌行銷國內及海外市場，目前在國內市場擁有30多家經銷商、600餘座直營加油站及許多知名大賣場等行銷通路，提供最完備、便利與多樣化的銷售服務。

中油潤滑油事業部近年不斷進行企業轉型及創新改革，嘉義生產廠啟動生產設備更新五年計畫，2016年中完成了台灣獨一無二的自動化潤滑油摻配工場，年產量可達9萬公秉，大幅提高潤滑油生產效率與產品品質。2016年底亦完成潤滑脂生產設備更新工程，其生產技術與產能不僅在台灣絕無僅有，在亞洲地區亦是首屈一指，年產量超過3,300噸。

同時潤滑油事業部亦逐步建立與基礎油及添加劑供應商之良好合作營運模式，向國內外採購各類基礎油及原料並簽訂採購長期契約以穩定供貨，發展橡膠軟化油及基礎油三角貿易，增加事業部銷售量與營收，並自2018年起，分兩期於台中港興建儲槽設施以操作基礎油及添加劑的進出口業務。

此外，海運機油是潤滑油事業部未來重要之發展方向，這三年來，認證團隊克服艱辛及複雜的測試過程，取得包含MANES、WinGD、YANMAR、Daihatsu、Mitsubishi、KEMEL以及Wartsila艉軸封相容性等多項重要國際認證。未來中油將爭取海運用油客戶，以提升事業部銷量。