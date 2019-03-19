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「波音粉」張國煒竟買17架A350空巴？原因是這樣

沒有人的溫度！小七無人店擴展計畫今年暫時擱置

2019-03-19 14:49經濟日報 記者何秀玲╱即時報導

統一超總經理黃瑞典今（19）日表示，7-ELEVEN無人店因投入成本和回收不成比例，所以今年會先擱置；無人經營方式會採取「智販機（智能自販機）」運作，未來將加速在超商門口增設智販機，主打販售飲料、鮮食和乾貨零食等，並可與母店門市串連，節省人力結帳時間。

統一超去年開出兩家無人店，他提到，一開始很多人都會想嘗試到無人店消費，但後來發現，旁邊有店員服務的門市，往往大排長龍，「這是因為消費者希望能有溫度的服務，有人的互動。」無人店太過機械化，沒有溫度感，會降低消費者進店意願，且投入成本回收不成比例，今年無人店展店計畫會先擱置。

黃瑞典也提到，開無人店的優勢，是能解決大夜班人力不足的問題，並滿足當地商圈的服務，但現在無人店軟硬體不親民，其中導入自助結賬也有困難度，即便是日本這麼守規矩的國家，只能防君子不能防小人，路邊店就更困難。

不過開無人店的另一方式是擺放「智販機」，有些特殊封閉市場，大夜班時段可改由智販機販售，或是像學校下課十分鐘，人潮湧入，單獨櫃檯無法因應，可在門市外擺放多台智販機，方便又快速。

黃瑞典表示，智販機透過AIoT（AI+IoT）與母店門市串連，可隨時知道哪個倉貨缺貨，比如哪些飯糰到期就會鎖住倉道，確保消費者都能買到最新鮮的產品，也能節省門市結帳時間。

目前7-ELEVEN全台有30台智販機，未來會加速增設，初步目標要鋪設至500台。

7-ELEVEN去年推出「智能自販機門市」設置三種不同溫層、多達120種商品，可...
7-ELEVEN去年推出「智能自販機門市」設置三種不同溫層、多達120種商品，可滿足辦公大樓員工即食即飲需求，也能省去結帳人力。 圖／7-ELEVEN提供
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