空氣品質不佳 周末鋒面通過後可望好轉

2019-03-19 14:30 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



空汙惹人厭，根據環保署預報，今、明兩天竹苗以南至高屏地區空氣品質為橘色提醒至紅色警示等級，北部、宜蘭及外島地區為普通至橘色提醒等級，直至22日鋒面通過及東北季風增強，空氣品質才可望好轉。

環保署表示，今（19）日西半部空氣品質不佳，花東空品區空氣品質指標為良好等級；北部、馬祖、澎湖為普通等級，竹苗及中部空品區為橘色提醒等級，金門受中國東南沿海污染影響為橘色提醒等級，雲嘉南及高屏空品區為紅色警示等級。

環保署依空氣品質嚴重惡化緊急防制辦法，協調地方政府啟動區域防制措施應變作為，昨日至今日上午已有雲林縣、嘉義市、台中市、嘉義縣、台南市、高雄市及屏東縣等縣市成立地方應變指揮中心應變，呼籲民眾留意空氣品質變化，並多搭乘大衆交通工具，減少汙染排放。

環保署表示，今日西半部空氣品質多為橘色提醒至紅色警示等級，午後竹苗以北風速增強，空氣品質可望好轉為普通等級，中南部位於中央山脈背風面，空氣品質持續偏差，空氣品質為橘色提醒至紅色警示等級。傍晚後風速逐漸轉弱，邊界層降低，汚染物易累積，竹苗以北空氣品質轉為橘色提醒等級，中南部多為紅色警示等級。

環保署昨日協調經濟部及台電公司進行中火、興達、協和、林口電廠降載減排，降載電量共5,301.5萬度；今日上午7時中火及興達電廠降載電量共1,295萬度，並持續執行降載減排。

環保署表示，春天天氣系統變化多端，空氣品質受氣象條件影響，仍有較大不確定性，環保署提醒民眾注意防範，敏感族群或是老人、小孩等抵抗力較弱者，建議留在室內並減少體力消耗活動，必要外出應配戴口罩。