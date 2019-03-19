Foodpanda 3月20日進駐基隆 美食外送首度北北基桃連線

2019-03-19 13:16 經濟日報 記者 經濟日報 記者 馬瑞璿 ╱即時報導



美食外送平台foodpanda宣布啟動基隆市外送版圖。圖／foodpanda提供 分享 facebook

美食外送平台foodpanda瞄準「聰明懶經濟」，宣布啟動基隆市外送版圖，完成北北基桃生活圈連線，也是首家跨足七座城市的美食外送平台。

foodpanda平台2018年業績成長，帶動2019年外送版塊拓張勢在必行，foodpanda預計此次啟動北北基桃營運服務，將擴大北部外送市場版圖約30%，更以此次基隆開區宣告野心，預計今年持續進駐其他城市，開拓全台外送市場。

本次插旗基隆，foodpanda除了看準「雨都」外送商機之外，基隆客群輪廓鮮明，消費族群以職業婦女、上班族及學生為大宗，因此，主要將瞄準三大消費族群需求，提供對應服務，以發展在地外送版圖。

foodpanda台灣區執行董事總經理方俊強表示，2018年將雙北經驗、大數據應用在桃園區，成功帶動訂單成長量，更同步連動地方餐廳業績成長；新的一年，foodpanda持續展現企圖心，複製過往經驗與成功模組，將版圖延伸到基隆市。

方俊強補充，本次版圖拓張預計為當地帶來近百個工作機會，開啟多元就業管道，也期許能夠創造出更不一樣的火花，未來，foodpanda也會持續擴張版圖，讓台灣消費者都能擁有優質叫餐體驗。