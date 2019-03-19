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中職30／頂新龍體復活，味全龍魂依舊在？

奇美實業與台南市消防局簽MOU 自有消防車輛支援救災

2019-03-19 11:55經濟日報 記者吳秉鍇╱即時報導

全球ABS樹脂龍頭廠商奇美實業今（19）日與台南市消防局簽署合作備忘錄，將提供必要的消防車輛或化學泡沫原液支援市府救災，為守護安全大台南盡一份心力。

奇美實業相當重視自主消防應變量能，除購置先進消防車輛，更成立自己的消防隊「奇美鳳凰小隊」。

奇美副總經理李建興表示，消防應變是安全的最後一道防線，自設消防隊與投資新進消防設備能讓這道防線更加穩固，與市府簽署合作備忘錄能將奇美的救災資源分享出來。

奇美許創辦人常說「工安環保，預算無上限」，未來公司更將持續精進人員訓練與設備升級，以打造堅實可靠的自主消防量能。

近年來，奇美在消防隊的投資已逾1億元，並針對工廠的特性配置消防車輛的最佳組合，目前有最先進的化學車、雲梯車、器材車與高空砲塔化學車等各式車輛，功能相當完備。

其中，新添購的高空砲塔化學車為奧地利Rosenbauer公司產品，被視為是現今消防車輛的夢幻機種，全台目前僅此一台。

其達100米射程的特點可遠距離救災，防阻火場大火輻射熱對人員與車輛造成的危害；每分鐘砲塔出水可達6,000公升及梯臂升舉僅需40秒，可快速壓制災情；其他多項最先進功能，可強力提升救災效能與救災人員的安全。

除了消防車與器材車的添置，奇美以最高規格來訓練消防人力與配置裝配，鳳凰小隊目前編制有專任與兼任消防人員達68名，皆受過至少56小時的首次專業訓練，其中專任人員的訓練更達145小時。

每月的常規訓練為4小時，每2個月更需參與6小時的緊急應變演練。人員的裝備採用最優的等級，如：消防衣為目前耐熱等級最高的PBI材質（一般為Nomex材質）；SCBA空氣鋼瓶為碳纖維材質，具有輕量、供氣量大（供氣60分鐘為一般鋼瓶二倍）、雙模式警報等安全特點。

奇美精良的消防隊與設備，除了提供工廠運作安全的確保，也樂於成為大台南地區救災資源的一環，善盡企業社會公民的責任。

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