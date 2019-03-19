7-ELEVEN總座首度坦言 近來人事異動大

2019-03-19 11:41 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



統一超商今（19）日舉行年度媒體茶會，總經理黃瑞典首度坦言「確實近來7-ELEVEN的人事異動大」，但他表示，這是啟動培養計畫的一環。

除了提供跨海、跨公司、跨部門人才輪調與培育外，黃瑞典表示，未來更將增設營業及行銷副部主管，培訓高階人才。同時，未來也會透過培育達人大師，如傑出店長、陳列達人、TK（單品管理/單店自主）達人及傑出區顧問等。