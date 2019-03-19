昇恆昌攜手許笋基金會 「光譜計畫」提案競賽啟動

2019-03-19 11:11 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



昇恆昌免稅商店與其三大基金會之一江許笋文教基金會，共同推動的「光譜計畫_全國大專院校觀光公益營提案競賽」，今年邁入第四屆並於上月底開始徵件。

「光譜計畫_全國大專院校觀光公益營提案競賽」將於4月5日截止報名，主辦單位這次祭出利多，並盼透過首場面對面的論壇說明會，分享並溝通活動的宗旨與公益目標。

昇恆昌表示，歡迎對社會公益議題、偏鄉教育有熱情、有想法的大專院校生們踴躍報名，除了有機會贏得冠軍獎金10萬元外，主辦單位更提供20萬的營隊籌辦費用，及暑期企業實習機會，對未來的求職之路也將是一大助力。

「光譜計畫_觀光公益營提案競賽」推出以來獲得大專院校學生熱烈的響應，過去三屆共募集近百件營隊提案、吸引超過300位大學生加入，並前往三地、共14所學校，參與營隊的國中生更累積達300名。今年確認前往屏東、台中兩地學校，目標募集50件報名提案，希望持續擴大活動影響力，創造更多機會給台灣各地的學生。

更多往年活動的精彩回顧及今年營隊的報名訊息歡迎參考「光譜計畫」臉書專頁，或報名23日（六）論壇說明會了解更多相關活動報名資訊及過去營隊成功案例分享。

昇恆昌說，「光譜計畫」是昇恆昌及江許笋文教基金會的年度公益重點活動，旨在於鼓勵大專院校學生投身公益並發揮所學及創意，並藉由企業的推動及資源，協助大學生將提案落實，並實際運用在所關注的國中生中，以提昇同學們對觀光產業的興趣與了解，讓為處偏鄉或「非山非市」區域的國中生們有不一樣的生活及學習經驗，並擴展人生視野。

2019年第四屆「光譜計畫」突破往年規模，首度與華文界最具影響力的社會企業平台「社企流」合作，並將於23日（六）在Your Space社群空間舉辦成立以來的首場論壇說明會，將邀請上一屆冠軍團隊，及長年投入偏鄉教育的非營利機構經驗分享，讓對偏鄉教育推廣有熱忱的年輕學子們能進一步了解活動的目標及理念。

希望這次的攜手合作能結合主辦單位利益大眾的經營理念，及社企流對相關議題的投入，提昇「光譜計畫」活動的凝聚力及影響力。