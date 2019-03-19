星宇航空斥資60億美元 採購17架空巴A350

2019-03-19 10:19 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑惠 ╱即時報導



星宇航空砸60億美元購買17架空中巴士（Airbus）A350廣體客機，今在台北簽約。歐新社 分享 facebook

張國煒霸氣宣布「我回來了，我帶著星宇航空回來了」，成為2018年航空界最震撼的訊息。2019年3月19日開春後，星宇航空也宣佈將與空中巴士（Airbus）在台北簽訂17架A350廣體客機購機合約；市場推估，總採購金額高達60億美元。

今天下午星宇航空董事長張國煒將正式與空中巴士簽約，正式採購17架廣體客機包括5架A350-900及12架A350-1000，全面準備2020年開航，公司也一直在進行開航前大規模招兵買馬，配合各項開航前籌備工作。

因為星宇董事長張國煒具民航飛行員資格，對於飛機的採購非常重視，機隊採購關係到未來的長期的競爭力，據了解，張國煒在受邀體驗A350-1000飛行後，機型優越的操控性能令他驚豔，並認為A350-1000非常適合台灣的航空市場布局，有助於星宇長期航線規劃發展。

星宇航空目前初步的航線規畫，新機未加入前，初期用租機方式，開始投入東北亞、東南亞市場，目標2020年開航，隨著首波新機已經完成採購，新機推估2021年開始交機，隨著新機加入，預計2021年起飛航北美航線。

另外，星宇也採用BOT方式投資自已的運籌中心，新的星宇航空運籌中心占地2,340坪，預計2020年7月底完工，樓層規劃為地上10層。