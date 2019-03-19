台灣歷來最大空巴訂單 星宇買17架A350今簽約

2019-03-19 10:18 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



星宇航空預計購進的空中巴士A350-1000廣體客機。圖／星宇航空提供 分享 facebook

星宇航空預計明年初開航，今天下午由董事長張國煒將與空中巴士Airbus在台北簽訂17架A350廣體客機購機合約；創下國籍航空與空中巴士購機史上單筆金額最大訂單。

星宇航空表示，他們將購買的A350 XWB系列，是Airbus新世代中大型超長程廣體客機，機體70%以先進材料打造，大幅降低機體重量，減少至少25%的燃油使用量及碳排放量。17架A350 XWB包含5架A350-900及12架A350-1000，去年張國煒率總經理翟健華親赴英國法恩堡航空展，與Airbus簽訂購機意向書（MOU）。

星宇航空早先已決定租賃10架A321neo租機，加上購買17架A350XWB，星宇航空第一階段機隊將全數採用Airbus機型，且為第一家引進A350-1000的國籍航空公司。

星宇航空5架A350-900計畫於2021年底開始交機，採用Rolls-Royce Trent XWB84引擎；A350-1000預計於2022年第3季開始交機，將配備Rolls-Royce最大推力之Trent XWB97引擎。星宇航空計畫於A350XWB導入後，逐步拓展越太平洋航線網絡。

星宇航空10架窄體客機A321neo預計今年10月開始陸續引進，本次訂購的17架A350XWB廣體客機，預計至2024年底全數交付完畢，星宇航空整體機隊規模將達到27架，航線涵蓋東北亞、東南亞、港澳、北美地區等超過20個航點。為配合機隊引進時程，星宇航空已展開培訓飛航員、招募，為2020年初的開航做準備。