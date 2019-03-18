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砂石漲價致工程流標？工程會說分明

2019-03-18 23:20聯合報 記者張語羚╱即時報導

近期公共工程多有流標現象，媒體報導原因之一為砂石及混凝土漲價，工程會澄清，主因為機關未編列合理預算、設計未周妥、工期不合理、未採行靈活的採購策略等因素，與砂石並沒有直接關聯。

工程會指出，工程會主委吳澤成相當重視工程流標問題，並親自主持各項重大工程流標檢討會議及現地訪視，從工程生命週期各階段，逐項務實檢討計畫需求、預算編列、規劃設計內容、發包策略及市場機制等，找出關鍵問題並提出5大處理對策。

第一，機關於編列預算階段，應先掌握本身需求，瞭解建設計畫的設定目標與定位，根據需求編列合理預算，供設計依循；第二，編列預算與設計標準及規格應相同，設計材料、設備、工法、工期、現場施工條件環境等並應合理可行；第三，工期訂定要合理可行，設計者要詳實核算所需工期，且要與施工預算結合，不宜隨機關要求訂定。

第四，考量傳統完成細部設計後再進行工程招標之方式，常降低工程廠商提出其他可行技術工法之空間，所以對於技術性高或複雜之工程，可採用統包方式辦理招標，由同一得標團隊整合設計與施工，使施工性更能與設計相結合，有利未來執行，也可於招標文件就部分項目由機關預先提出一可行之建議方案，並允許投標廠商在不增加經費下，提出其他可行方式。

第五，契約條件應合理且明確，工作項目暨其進度及計量計價方式務求明確；物價調整機制應考量允許依個別項目指數予以調整；工期展延條件、違約處罰之計算基準亦應明確合理，以增加廠商投標意願。

吳澤成指出，工程流標因素很多，但設計考量是否周延是關鍵，前瞻計畫持續進行中，各機關應務實注意設計之合理性，而非一味歸責非主要因素，僅以追加預算或刪減工項因應，工程會已協調各機關注意從編列預算、設計考量要務實，以利工程順利執行。

吳澤成物價
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