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全新iPad Air與iPad mini閃耀回歸 都可用Apple Pencil了

獨／健保給付砍到見骨 4千種藥品1顆不到2塊錢

這飯店太狂 在商務區賣文青旅館價格

2019-03-18 22:57經濟日報 記者韓化宇╱即時報導

將於本周四（21日）開幕的南港老爺行旅，為老爺酒店集團在台灣第11個飯店，定位是設計型的精品酒店，鎖定南港地區參展客人及商務客，共有179個房間、四種房型，年平均房價（裸價）3,500元至4,000元。

飯店位於中信金融園區旁，比鄰南港軟體園區及南港展覽館，對商務客及參展旅客而言，地理位置相當便利。

南港老爺是老爺「行旅」品牌的最新力作。行旅為老爺的文創設計飯店系列，目標客群鎖定追求時尚潮流與住宿體驗的年輕旅客，所以房價介於三、四千元價位，不像高檔商務飯店動輒五、六千元以上。

雖是行旅系列，卻南港老爺位處南港最精華的商業區內，可說是高檔商務飯店的地理位置，搭配文創飯店的實惠房價，CP值高到破表。

南港老爺行旅找來荷蘭Mecanoo設計團隊，設計概念著眼於南港產業發展歷史軌跡，因此飯店內隨處可看到包括茶業、磚廠等設計元素。四個房型皆以黃色搭配工業風鐵灰色，運用活潑不拘的衝突感，跳脫傳統商務飯店的傳統印象。

四個房型中最高等級為「行旅套房」，約14.4坪，含客廳、茶几、適合開小型會議及舉行派對，每晚定價14,300元。

「風格套房」為空間第二大房型，約12.7坪，與行旅套房為唯二擁有浴缸的房型。沙發可以平放變成單人床，因此可容納三個人，適合長居的商務客。

南港老爺行旅的視野良好，遠處可見青山，還可看到台北101。記者韓化宇／攝影
南港老爺行旅的視野良好，遠處可見青山，還可看到台北101。記者韓化宇／攝影
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南港老爺行旅比鄰南港軟體園區，對商務客而言地理位置相當優越。記者韓化宇／攝影
南港老爺行旅比鄰南港軟體園區，對商務客而言地理位置相當優越。記者韓化宇／攝影
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南港老爺的「風格套房」。記者韓化宇／攝影
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南港老爺的「風格套房」。記者韓化宇／攝影
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南港老爺所有房型有個共同特色，就是窗戶多，天氣好時陽光灑入，更讓人心曠神怡。記者...
南港老爺所有房型有個共同特色，就是窗戶多，天氣好時陽光灑入，更讓人心曠神怡。記者韓化宇／攝影
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南港老爺行旅走活潑工業風，讓商務飯店不再死氣沈沈，充滿時尚氣息。記者韓化宇／攝影
南港老爺行旅走活潑工業風，讓商務飯店不再死氣沈沈，充滿時尚氣息。記者韓化宇／攝影
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「行旅套房」含茶几，可供商務人士開場小型會議。記者韓化宇／攝影
「行旅套房」含茶几，可供商務人士開場小型會議。記者韓化宇／攝影
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四個房型皆以黃色搭配工業風鐵灰色，運用活潑不拘的衝突感，跳脫傳統商務飯店的傳統印...
四個房型皆以黃色搭配工業風鐵灰色，運用活潑不拘的衝突感，跳脫傳統商務飯店的傳統印象。記者韓化宇／攝影
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如廁時也能從窗後眺望南港都市景色。記者韓化宇／攝影
如廁時也能從窗後眺望南港都市景色。記者韓化宇／攝影
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