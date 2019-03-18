這飯店太狂 在商務區賣文青旅館價格

2019-03-18 22:57 經濟日報 記者 經濟日報 記者 韓化宇 ╱即時報導



將於本周四（21日）開幕的南港老爺行旅，為老爺酒店集團在台灣第11個飯店，定位是設計型的精品酒店，鎖定南港地區參展客人及商務客，共有179個房間、四種房型，年平均房價（裸價）3,500元至4,000元。

飯店位於中信金融園區旁，比鄰南港軟體園區及南港展覽館，對商務客及參展旅客而言，地理位置相當便利。

南港老爺是老爺「行旅」品牌的最新力作。行旅為老爺的文創設計飯店系列，目標客群鎖定追求時尚潮流與住宿體驗的年輕旅客，所以房價介於三、四千元價位，不像高檔商務飯店動輒五、六千元以上。

雖是行旅系列，卻南港老爺位處南港最精華的商業區內，可說是高檔商務飯店的地理位置，搭配文創飯店的實惠房價，CP值高到破表。

南港老爺行旅找來荷蘭Mecanoo設計團隊，設計概念著眼於南港產業發展歷史軌跡，因此飯店內隨處可看到包括茶業、磚廠等設計元素。四個房型皆以黃色搭配工業風鐵灰色，運用活潑不拘的衝突感，跳脫傳統商務飯店的傳統印象。

四個房型中最高等級為「行旅套房」，約14.4坪，含客廳、茶几、適合開小型會議及舉行派對，每晚定價14,300元。