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陳文茜視腫瘤為小事 名醫讚她為癌友典範

台灣金聯設危老重建工作站 免費提供民眾諮詢

2019-03-18 21:24經濟日報 記者林子桓╱即時報導

為響應政府都市更新、推動危老重建政策，台灣金聯資產管理股份有限公司創泛公股事業機構之先，於108年03月18日正式掛牌成立「中山金聯危老重建工作站」，由該公司多位具台北市政府認證合格的專業危老推動師，及結合知名建築師駐站，免費提供民眾危老重建諮詢服務，並可輔導民眾申辦耐震力評估，若適用危老條例重建者，亦可提供建築師進行初期免費規劃、排圖等服務，歡迎有都更及危老重建需求的民眾可以多加利用。

台灣金聯公司代理董事長郭文進今（18）日表示，推動危老重建工程，涉及相當多專業知識及煩瑣申請流程，一般民眾欲若無專業危老推動師提供專業協助，恐怕無法勝任，該公司本於取之於社會用之於社會立場，除提供民眾免費諮詢，並安排建築師進行初期免費規劃、排圖等服務，個案趨於成熟時，可進一步委託辦理重建計畫及後續建照執照申請事宜，讓民眾能夠完成危老重建夢想。

為了讓這項免費服務工作能廣為週知，郭文進強調，近期內將針對雙北市有機會進行危老耐震初評之老舊透天、公寓，發動同仁投擲相關危老重建彩色DM至其信箱，讓民眾知道有這項免費的服務。初期先以台北市中山區分區塊進行，下一階段以大同、萬華區為目標，希望協助民眾推動都更工作。

郭文進分析指出，相較於都市更新，危老重建的確是一條行政程序快速且獎勵明確的捷徑，但須達到100%所有權人同意的高門檻，推動之過程需要凝聚所有權人彼此的信任，而大部分危老屋主往往因為對法令的不瞭解、與建商之互信不足，或是欠缺資金等問題而延宕。

台灣金聯雖然無法對於自然人提供融資，但對於不願參與分配或無意承擔重建風險而有意提前處分資產的所有權人，以及合建的建商，均提供資金鏈的解決方案。

郭文進指出，該公司長久以來持續關注並參與都市更新及危老重建，除了自有資產包括嘉義金財神大樓外牆之都更維護事業、桃園市龜山迴龍與中壢新興路的危老整合案件外，在協助公股銀行辦理結構安全性能評估、結合外部資源，在地區推動設立社區總體營造基地，以及協助建商續建解決資金問題等方面均具成效。

台灣金聯資產管理股份有限公司創泛公股事業機構之先，成立「中山金聯危老重建工作站」...
台灣金聯資產管理股份有限公司創泛公股事業機構之先，成立「中山金聯危老重建工作站」，免費提供都更需要民眾諮詢，昨日由代理董事長郭文進（圖右）主持掛牌揭幕儀式，正式提供服務。台灣金聯公司／提供
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台灣金聯資產管理股份有限公司創泛公股事業機構之先，成立「中山金聯危老重建工作站」...
台灣金聯資產管理股份有限公司創泛公股事業機構之先，成立「中山金聯危老重建工作站」，免費提供都更需要民眾諮詢，昨日由代理董事長郭文進（圖右）主持掛牌揭幕儀式，正式提供服務。台灣金聯公司／提供
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