E-Pace即將發表 184萬元就可以當Jaguar車主

2019-03-18 19:58 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱馨儀 ╱即時報導



Jaguar Land Rover台灣總代理台灣捷豹路虎宣布全新車款E-PACE開始預售，入門價只要184 萬元，自此以後豪華車市場又增加一個重量級車款。E-PACE是Jaguar 跑車型 SUV 陣線全新成員 ，New Jaguar E-PACE 設計為更加緊湊的 Compact SUV 車身尺寸，擁有性能跑車的敏銳操控反應，同時具備絕佳的全天候地形性能與空間機能。

Jaguar E-PACE 預計4月中旬正式發表，Jaguar Land Rover 台灣捷豹路虎針對 New Jaguar E-PACE 車系，導入D150、D180與 P250 三款 Ingenium 汽柴油動力選項，其中D150預售價184萬元更是驚爆車市。

250 PS Ingenium 渦輪增壓汽油引擎 0 到 100 km/h 加速僅需 7.0 秒，並可達到 231 km / h 極速；追求極致高效動能的 150PS Ingenium 柴油引擎則有絕佳經濟油耗，每公里二氧化碳排放量更僅有 124g，全車系同步標配領先同級距的 IDD 智慧型 AWD四輪傳動系統與 SportShift Gear Selector 9 速手自排變速系統。