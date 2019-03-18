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荷蘭烏特勒支槍案！槍手電車上開火數人傷

E-Pace即將發表 184萬元就可以當Jaguar車主

2019-03-18 19:58經濟日報 記者邱馨儀╱即時報導

Jaguar Land Rover台灣總代理台灣捷豹路虎宣布全新車款E-PACE開始預售，入門價只要184 萬元，自此以後豪華車市場又增加一個重量級車款。E-PACE是Jaguar 跑車型 SUV 陣線全新成員 ，New Jaguar E-PACE 設計為更加緊湊的 Compact SUV 車身尺寸，擁有性能跑車的敏銳操控反應，同時具備絕佳的全天候地形性能與空間機能。

Jaguar E-PACE 預計4月中旬正式發表，Jaguar Land Rover 台灣捷豹路虎針對 New Jaguar E-PACE 車系，導入D150、D180與 P250 三款 Ingenium 汽柴油動力選項，其中D150預售價184萬元更是驚爆車市。

250 PS Ingenium 渦輪增壓汽油引擎 0 到 100 km/h 加速僅需 7.0 秒，並可達到 231 km / h 極速；追求極致高效動能的 150PS Ingenium 柴油引擎則有絕佳經濟油耗，每公里二氧化碳排放量更僅有 124g，全車系同步標配領先同級距的 IDD 智慧型 AWD四輪傳動系統與 SportShift Gear Selector 9 速手自排變速系統。

Jaguar 全球設計總監 Ian Callum 表示：「Jaguar 源自賽道基因的設計準則，賦予 E-PACE 一眼之間即可清晰識別的跑車風格。這款全新Compact SUV 不僅結合了空間機能，連線功能和所有家庭都重視的安全性，其車身比例、純粹設計與性能表現，更完全改寫世界對實用型車款的想像。」

Jaguar E-PACE 預計4月中旬正式發表。業者提供
Jaguar E-PACE 預計4月中旬正式發表。業者提供
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