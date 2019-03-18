亞諾法攻細胞療法 獲美專屬授權

2019-03-18 19:13 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃文奇 ╱即時報導



亞諾法攻細胞治療，獲美專屬授權。亞諾法（4133）18日宣布，獲美國路易斯安那州立大學（LSU）Carcinoma Homing Peptide（CHP）技術的專屬授權，下一步將攻「T細胞治療實體腫瘤的細胞療法」，並將規劃臨床前的動物試驗，將先搶進日本市場。

亞諾法表示，此次獲得獨家授權的CHP技術，可專一辨識腫瘤細胞表面普遍表達的「細胞表面波形蛋白抗原」，包含轉移性腫瘤以及藥物或CAR-T細胞治療抗性與復發之腫瘤。

CHP技術最初由路易斯安那州立大學所開發，有鑑於腫瘤細胞難以捉摸，造成現有細胞治療技術仍有難以克服的困境，其中，T細胞抗癌治療（如CAR-T）目前在臨床應用僅對部分血癌有效，仍無法治療實體腫瘤，亞諾法希望透過CHP技術，克服目前T細胞治療上的各項難題。

亞諾法表示，CHP靶向腫瘤細胞上的細胞表面波形蛋白的安全性和有效性，先前在臨床前動物試驗中已看到部分成效，下一步，該公司將進一步以較大規模的動物試驗驗證其效果，未來將先攻法規成熟的日本市場。

亞諾法說，近年來，抗體和基於細胞的免疫療法領域已有顯著的成績，惟T細胞治療實體腫瘤仍處於發展開端，亞諾法旨在克服目窒礙，完善癌症患者尚未被滿足的醫療需求，放眼未來數年，細胞療法的治療效益將對臨床患者產生重大影響。