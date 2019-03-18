房租太貴 又有兩家東區名店垮了

2019-03-18 18:24 經濟日報 記者 經濟日報 記者 韓化宇 ╱即時報導



東區高房租又壓垮兩家知名店面，分別是位於光復南路跟仁愛路口的西雅圖咖啡，本月初已稍稍打烊；位於忠孝東路四段的知名攝影器材店「億華數位科技」，也於17日因租約到期結束營業。西雅圖咖啡直言，結束營業主因，就是無法承擔高額的房租。

老字號餐廳永福樓2月熄燈後，東區沒落及高房租便成為風口浪尖上的議題。然而，店家被高房租壓垮的案例，依然層出不窮，最新的苦主出爐，為西雅圖咖啡及億華數位科技。

西雅圖咖啡仁愛光復店2015年開幕，位於國父紀念館附近，地點相當優越，但開幕才四年，就不敵高房租而結束營業。

億華為台北老字號器材店，曾經的北部水貨商代名詞，忠孝店結束營業後，所有營業將移至士林店。

對於東區知名店面相繼倒地，瑞普萊坊市場研究部總監黃舒衛分析，東區房租只漲不跌，未來要進駐東區的店面，必須具備「商品週轉率高、單價親民、服務彈性高」三大特色，才有機會生存。

黃舒衛解釋，西雅圖咖啡1997年成立時，連星巴克咖啡都還沒來台灣（隔年星巴克首店在台北天母開幕），競爭對手少。但現在咖啡市場進入戰國時代，除了老對手星巴克，路易莎咖啡、cama等新興平價連鎖咖啡店快速興起，也帶來強大競爭威脅。

黃舒衛說，除非西雅圖咖啡能在產品及服務上做出眼睛為之一亮的創新，才有機會在精品咖啡市場打贏星巴克；如果打不贏星巴克，轉而到平價咖啡市場競爭，又難敵路易莎及cama的靈活性。

黃舒衛強調，正是因為市場被分食，使得西雅圖咖啡定位開始模糊，此時又面臨東區房租高漲，自然難以為繼。

至於億華忠孝店早已門可羅雀，歇業不令人意外。黃舒衛說，億華在東區開設實體店面是因應電商崛起，提供消費者一個體驗及解說的場域，當時開幕還引起攝影界轟動。

然而，現在電商服務越做越完整，比價、退貨等服務一應俱全，許多民眾上網買鏡頭，把玩不滿意直接退貨，不用到實體店面退貨看老闆臉色。另外，手機照相功能越來越強大，旗艦機至少兩顆鏡頭，減少購買入門單眼相機的需求。種種因素，令傳統攝影器材商的實體店面，經營日益艱困。

綜合上述兩個案例，黃舒衛認為，不論是永福樓，或是億華及西雅圖咖啡，都有共同特色，就是單價偏高且商品週轉率低，這樣的商業模式，在東區很容易被房租壓到喘不過氣。

他強調，東區房租上漲是事實，但京星港式飲茶在忠孝東路上依然活得好好的，因為京星具備了「翻桌率高、單價低」的銷售特性，加上24小時營業，因此創造可觀的營收，並足以負擔高昂的租金。

黃舒衛建議，有意進駐東區的商家， 如果是高單價且商品週轉率低的特性，要生存真的很困難。反之，售價親民且商品週轉率高，加上裝潢等固定投資成本低，才有機會在東區站穩腳步。

舉例來說，忠孝東路及敦化南路口的日本知名複合式名店niko and...，裝潢就非常簡約。黃舒衛說，房租已經很貴了，若裝潢成本又高，等於要同時負擔高房租及高折舊，除非日進斗金，否則一定撐不下去。