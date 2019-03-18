長榮/立榮航空調整桃機截止報到時間 為起飛前一小時

2019-03-18 18:03 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



長榮/立榮航空為因應桃園機場旅客運量逐年攀升，今（18）日宣布，將自3月31日開始，桃園機場出發的臨櫃報到截止時間，將由目前航班表訂起飛時間前40分鐘調整為前一小時，以利旅客能於足夠的時間內通過各檢查程序進入候機室。

為避免排隊耽誤機場臨櫃報到時間，長榮航空特別建議民眾多加利用各式自助報到方式，旅客只要在飛機起飛前1.5-48小時之間，均可透過手機、電腦或在機場的自助報到機進行劃位報到，今年另於2期航廈第16、17號櫃台設立專屬自助行李托運專區，更進一步大幅節省托運行李的排隊時間。

長榮航空表示：目前長榮航空由桃園機場出發的旅客，採用各式自助報到方式劃位的旅客已超過三成以上，並且持續成長，平均自助劃位報到以及使用自助托運行李櫃台，大約3分鐘內即可完成所有報到手續，有效紓解機場報到櫃檯的排隊人潮，也讓旅客在機場的行程可以更加從容。