中華郵政公司 啟用首座「航郵進口貨棧」

2019-03-18 17:37 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



中華郵政公司掌握國際電子商務發展契機，繼2016年、2017年分別於台中英才郵局及桃園機場航郵中心設立「出口貨棧」後，再於今（18）日在桃園機場航郵中心啟用首座「航郵進口貨棧」，攜手物流業界爭取國際跨境電商貨物來台轉運，為國內航空業、船舶業、貨物承攬業、報關業及倉棧業等產業鏈帶來繁榮商機。

近年來中華郵政公司善用台灣地理條件、國際航空資源及郵政網絡優勢，積極發展跨境電商物流，開辦「貨轉郵」、「自轉郵」（自由貿易港區貨物郵遞出口）及「保稅貨物郵遞出口」等一系列貨轉郵跨境電商物流服務，由於切合市場需求趨勢，每年業績均呈現倍數成長。

目前桃園機場周邊倉棧場地已不敷貨轉郵作業使用，為滿足業務發展需要，支持業界擴大開發商機，中華郵政特別建置這座郵政進口貨棧，提供國內物流業者將境外的貨轉郵貨件，以「空轉空」及「海轉空」型態導入，交寄成郵件後，由中華郵政公司以航空方式郵遞出口，協助業者降低物流成本，提升競爭力。

中華郵政公司總經理陳憲着在揭牌儀式致詞時表示，揭牌是一種宣示，郵政是百分之百國營公司，除了要顧及本業營運以外，最重要的是賦有他的任務，例如郵務、儲匯就有普及化的任務，郵政在轉型過程中，「航郵進口貨棧」是其中一環。他說，郵政今年邁入第123年，而郵政不只在台灣，全世界都一樣，現代郵政經歷近200年發展，已建立了完整的交寄、運輸和配送體系，可以提供給用郵業者可靠、安全、便利的服務。