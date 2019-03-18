親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
生技產業
房市情報

「百憂解」原廠藥陸續退出 藥師說有這兩個原因

核一廠除役環評初審通過！將進入25年實質除役

中華郵政公司 啟用首座「航郵進口貨棧」

2019-03-18 17:37經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

中華郵政公司掌握國際電子商務發展契機，繼2016年、2017年分別於台中英才郵局及桃園機場航郵中心設立「出口貨棧」後，再於今（18）日在桃園機場航郵中心啟用首座「航郵進口貨棧」，攜手物流業界爭取國際跨境電商貨物來台轉運，為國內航空業、船舶業、貨物承攬業、報關業及倉棧業等產業鏈帶來繁榮商機。

近年來中華郵政公司善用台灣地理條件、國際航空資源及郵政網絡優勢，積極發展跨境電商物流，開辦「貨轉郵」、「自轉郵」（自由貿易港區貨物郵遞出口）及「保稅貨物郵遞出口」等一系列貨轉郵跨境電商物流服務，由於切合市場需求趨勢，每年業績均呈現倍數成長。

目前桃園機場周邊倉棧場地已不敷貨轉郵作業使用，為滿足業務發展需要，支持業界擴大開發商機，中華郵政特別建置這座郵政進口貨棧，提供國內物流業者將境外的貨轉郵貨件，以「空轉空」及「海轉空」型態導入，交寄成郵件後，由中華郵政公司以航空方式郵遞出口，協助業者降低物流成本，提升競爭力。

中華郵政公司總經理陳憲着在揭牌儀式致詞時表示，揭牌是一種宣示，郵政是百分之百國營公司，除了要顧及本業營運以外，最重要的是賦有他的任務，例如郵務、儲匯就有普及化的任務，郵政在轉型過程中，「航郵進口貨棧」是其中一環。他說，郵政今年邁入第123年，而郵政不只在台灣，全世界都一樣，現代郵政經歷近200年發展，已建立了完整的交寄、運輸和配送體系，可以提供給用郵業者可靠、安全、便利的服務。

他指出，郵政在桃園機場的航空站貨轉郵業務，每年都呈現百分之百的成長，去年更成長200%，業務的成長就是能提供給航空、船舶、貨運和報關和倉棧業者的產業商機與一條龍的服務。希望在大家的支持下，可以把業務做得更好、發揮到極致。郵政發展物流過程不會與業者有衝突，希望與電子商務和物流業者，建立一個高端平台，可在此展示、招攬人才、行銷產品，一起做大市場和有更好的發展。

中華郵政公司今（18）日在桃園機場航郵中心啟用首座「航郵進口貨棧」，攜手物流業界...
中華郵政公司今（18）日在桃園機場航郵中心啟用首座「航郵進口貨棧」，攜手物流業界爭取國際跨境電商貨物來台轉運，為國內航空業、船舶業、貨物承攬業、報關業及倉棧業等產業鏈帶來繁榮商機。　圖／中華郵政提供
分享

桃園機場跨境電商中華郵政
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

許銘春談航空業罷工預告期 空服員工會強烈反對

2019-03-18 17:06

和雲再度挑戰雙北交通習慣 推出電動機車隨租隨還

2019-03-18 16:45

台中草悟道商機夯 洲際酒店今動土

2019-03-18 15:17

跨界聯名3大品牌 小7門市變「潮」了

2019-03-18 14:36

雄獅搶市占 攻廉價機票市場

2019-03-18 14:36

星宇購17架A350 台灣歷來最大空巴訂單

2019-03-18 12:20

「極度乾燥」出走、永福樓收攤...東區商圈「倒店潮」不是你想的那樣

2019-03-18 12:13

勤美集團120億「勤美之森」開發案動工

2019-03-18 11:55

國際廢鋼價格走升 豐興鋼品連3平後小漲

2019-03-18 11:27

去年觀光旅館營收592億元 散客人數逐年增

2019-03-18 10:11

寶齡富錦幽門桿菌試劑獲准在美上市

2019-03-18 09:35

華航人事異動？ 點名林陵三

2019-03-17 23:19

誠品打造夢與想像之境…

2019-03-17 23:09

12歲小作家 談閱讀樂趣

2019-03-17 23:09

小影城突圍 進駐商場 培養鐵粉

2019-03-17 23:09

經濟書坊／頂尖高手 全神貫注

2019-03-17 22:39

行銷最錢線／善因廣告 抓住消費者的心

2019-03-17 22:37

點子農場／三生三創 擘劃金門榮景

2019-03-17 22:37

策略經營／李大成… 跨國練兵 打造人才庫

2019-03-17 22:37

華航董座異動傳言不斷 前中市副市長林陵三為新熱門

2019-03-17 16:00

台灣人就是厲害！ 連葡萄渣都能做成課桌椅

2019-03-17 15:05

寶齡「飛確」幽門桿菌抗原 快速檢驗試劑傳喜訊

2019-03-17 13:41

王品配息4.5元股東穩賺？先問自己還吃不吃

2019-03-15 16:34

一筆4百萬違約金…大夜班根本在虧錢 超商硬撐24小時真相

2019-03-15 10:20

台灣臨床試驗服務 國際肯定

2019-03-15 02:34

全球藥檢一哥 擴大在台併購

2019-03-15 02:34

趨勢觀察／AI時代 教育思維大翻轉

2019-03-15 00:47

高績效教練／C2B改寫商業模式 打造五新經濟

2019-03-15 00:47

策略經營／小米再造4.0 激發組織活力

2019-03-15 00:47

今年東森集團營收 估增45％

2019-03-14 02:23

王令麟重掌東森房屋主導權

2019-03-14 02:23

晟德創創專案 找生技創業家

2019-03-14 02:14

明年可望晉升全球健身器材一哥 喬山靠這台機器逆襲對手

2019-03-13 13:23

元大ETF-AI智能投資平台 全新「智能投組」上線

2018-12-03 00:00
看更多

熱門文章

郭台銘、韓國瑜首度碰面 兩人鏡頭前大啃玉米搏感情

2019-03-17 18:57

華映大裁員、對岸股票飆 謝金河：金管會該出手了！

2019-03-18 08:15

數位身分證2020年10月換發 擬取消性別、國旗

2019-03-18 15:50

郭台銘與韓國瑜初相見就像老友 讚高雄最好的就是人才

2019-03-17 22:33

錢白繳了？國民年金十年大限延繳 審計部：於法無據

2019-03-18 13:33

金控股今年現金股利估逾1,500億元 史上次高

2019-03-17 23:12

5G商機熱 網通廠卡位

2019-03-18 00:20

數位身分證2020年10月換發 研擬取消性別、國旗

2019-03-18 10:39

政府用嘴幫人民加薪？ 1月平均總薪資近10萬 誰沾到邊了？

2019-03-18 10:00

鴻海集團總裁郭台銘高雄徵才 大學畢業4.5萬元起跳

2019-03-17 21:42

粉絲拱選總統 郭台銘：台灣可做中美貿易的轉接頭

2019-03-17 21:45

鴻海動作真快 才簽定備忘錄馬上下訂燕巢芭樂

2019-03-18 16:18

星宇購17架A350 台灣歷來最大空巴訂單

2019-03-18 12:20

PCB廠總動員 搶食5G大餅

2019-03-18 00:20

所得稅申報規定有重大變動 這四種族群都要小心

2019-03-18 12:09

金管會拍板…保險業IPO申請 南山可望搶頭香

2019-03-18 00:28

兆豐金、日盛金 股息殖利率最吸睛

2019-03-17 23:11

大立光千人研發團隊 就位

2019-03-18 00:16

柬埔寨放款利差雖誘人 分行經理因這事累到不想做了…

2019-03-18 11:32

壽險業拋售 持有台債大減

2019-03-17 23:14

鴻海以高雄為大數據中心 加碼投資

2019-03-17 21:41

保險業IPO門檻 從寬訂定

2019-03-18 00:31

防洗錢評鑑複審 部會備戰

2019-03-18 00:30

核一廠除役環評初審通過！將進入25年實質除役

2019-03-18 15:59

保險業IPO／南山已送件 率先適用新規

2019-03-18 00:30

鴻海永齡基金會遭抹黑 下午兩點半記者會澄清

2019-03-18 13:38

外資：微軟和解機率高 鴻海衝擊有限

2019-03-17 22:01

明年新版身分證有玄機？ 這個號碼代表跨性別

2019-03-18 11:50

千萬繼承資產化烏有？ 兩招有效管理保險金

2019-03-18 10:52

影／郭台銘會韓國瑜 大啃玉米

2019-03-17 19:11

KKday CEO專訪／KKday引資國際 做大市場

2019-03-18 00:48

「信用小白」們有福了 用手機門號可辦信用卡

2019-03-18 15:43

遭指採購高市農產變自肥 郭董臉書自清

2019-03-18 16:19

台幹福音 陸個所稅有六年豁免期

2019-03-17 22:57

和發園區「台郡科技」動土 韓國瑜：要當企業加速器

2019-03-18 10:56

華航人事異動？ 點名林陵三

2019-03-17 23:19

鴻海怒駁媒體 買高市農產未提優先採購永齡農場

2019-03-18 13:18

Q1全球前十大晶圓代工營收排名 台積電市占48.1%居冠軍

2019-03-18 14:40

懸缺半年 蘇系人馬林育生接任圓山飯店董座

2019-03-18 11:40

曾組拚經濟內閣 賴清德閣揆任內走務實路線

2019-03-18 10:20
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top