華泰名品城拚全期開幕 國際精品釋數百個職缺

2019-03-18 17:16 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



在台成立三年的全台首座國際級美式Outlet- GLORIA OUTLETS華泰名品城，5月8日將全期正式對外開幕，除了持續強化國際精品、運動休閒及流行時尚的品牌組合，此次更號召了來自日本人氣迴轉壽司合點壽司。因應全期開幕倒數計時，GLORIA OUTLETS華泰名品城 也將於3月29日、30日，攜手品牌在園區內二樓員工餐廳舉辦品牌聯合徵才活動，多個國際精品將釋出數百個職缺。

GLORIA OUTLETS華泰名品城座落於桃園青埔特區，將於5月正式全期開幕，全區高達285個品牌進駐，也為桃園地區創造更多就業機會。

GLORIA OUTLETS華泰名品城總經理梁曙凡表示，目前園區有為數不少的工作夥伴是來自外縣市，便利的高鐵與機場捷運共構交通網絡讓工作生活圈也能輕易擴及到桃園地區，不僅招募更多大台北及新竹的優秀雙語服務人才，同時將吸引更多消費人潮，帶動地方國際觀光經濟。

因應全區開幕，GLORIA OUTLETS華泰名品城將聯手進駐品牌，於3月29日、30日接連二天在園區內2樓員工餐廳舉辦聯合徵才活動。

GLORIA OUTLETS華泰名品城表示，本次徵才共有多家知名企業如台灣愛迪達斯、神坊資訊、台灣蓋璞等共襄盛舉，類別涵蓋流行時尚、國際精品、運動休閒、居家用品、親子娛樂、餐飲等。參與品牌則包含年輕人最愛的adidas、Reebok、GUESS、GAP，以及合點壽司、勝博殿，其中合點壽司更是首度進駐百貨零售業。