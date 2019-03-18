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數位身分證2020年10月換發 擬取消性別、國旗

隨租隨還搶進雙北市 和泰光陽攜手合攻租車商機

2019-03-18 15:42經濟日報 記者邱馨儀╱即時報導

以租代購趨勢興起，和雲行動服務攜手光陽電動機車與和泰油電車進軍雙北市隨租隨還市場，全面搶攻年輕人市場。

隨租隨還搶進雙北市，和泰光陽攜手合攻租車商機。記者邱馨儀／攝影
隨租隨還搶進雙北市，和泰光陽攜手合攻租車商機。記者邱馨儀／攝影
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電動機車光陽代購
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