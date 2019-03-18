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數位身分證2020年10月換發 擬取消性別、國旗

台中草悟道商機夯 洲際酒店今動土

2019-03-18 15:17聯合報 記者洪敬浤╱即時報導

勤美集團複合開發案「勤美之森」今天上午開工動土，基地面積將近4000坪，除引進國際品牌洲際酒店，還有兩棟超過30層住宅大樓，底層有日本建築師隈研吾設計的藝術館、教堂，總投資120億元，開發案預計2022年9月完成。

台中草悟道商圈夯，假日遊客眾多，商圈內已有老牌的全國大飯店、金典酒店，去年7月大毅老爺行館開幕，投資10億元打造170間房；洲際酒店將打造18層樓、共203間房，引進知名酒店品牌IHG集團。

台中市長盧秀燕今早出席動土典禮，盧秀燕說，新市府團隊上任拚經濟，感謝勤美集團投資120億元打造勤美之森，近日還有巨大機械投資50億元、車王電子投資25億元，代表產業界對台中的信心。

「勤美之森」緊鄰草悟道，位於全國大飯店與勤美誠品之間，基地面積為3898坪，將開發國際酒店、2棟超高住宅建築與藝術館、地標教堂等。

這項開發案獨特之處，除3棟大樓建築，底層打造了藝術館與地標教堂，由日本建築師隈研吾規劃設計；洲際酒店由打造美國911紀念館的Handel建築公司規劃，2棟住宅大樓由李祖原建築師事務所規劃。

勤美集團創辦人何明憲說，巴黎有香榭大道，東京有表參道等文化地標，台中當屬草悟道，集團花10年時間整合這片基地，要打造草悟道生活圈。勤美集團董事長林廷芳說，集團不只要建置商圈，透過建築改善居住與生活品質。

台中複合開發案「勤美之森」今早開工，勤美集團創辦人何明憲（右）、台中市長盧秀燕（...
台中複合開發案「勤美之森」今早開工，勤美集團創辦人何明憲（右）、台中市長盧秀燕（左）等人動土，總投資金額120億元，預計2022年9月完成。記者洪敬浤／攝影
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勤美草悟道藝術館
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