台中草悟道商機夯 洲際酒店今動土

2019-03-18 15:17 聯合報 記者 聯合報 記者 洪敬浤 ╱即時報導



勤美集團複合開發案「勤美之森」今天上午開工動土，基地面積將近4000坪，除引進國際品牌洲際酒店，還有兩棟超過30層住宅大樓，底層有日本建築師隈研吾設計的藝術館、教堂，總投資120億元，開發案預計2022年9月完成。

台中草悟道商圈夯，假日遊客眾多，商圈內已有老牌的全國大飯店、金典酒店，去年7月大毅老爺行館開幕，投資10億元打造170間房；洲際酒店將打造18層樓、共203間房，引進知名酒店品牌IHG集團。

台中市長盧秀燕今早出席動土典禮，盧秀燕說，新市府團隊上任拚經濟，感謝勤美集團投資120億元打造勤美之森，近日還有巨大機械投資50億元、車王電子投資25億元，代表產業界對台中的信心。

「勤美之森」緊鄰草悟道，位於全國大飯店與勤美誠品之間，基地面積為3898坪，將開發國際酒店、2棟超高住宅建築與藝術館、地標教堂等。

這項開發案獨特之處，除3棟大樓建築，底層打造了藝術館與地標教堂，由日本建築師隈研吾規劃設計；洲際酒店由打造美國911紀念館的Handel建築公司規劃，2棟住宅大樓由李祖原建築師事務所規劃。