新北成立都更推動辦公室 內政部：這次玩真的

2019-03-18 13:37 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林于蘅 ╱即時報導



新北市都市更新推動辦公室於今（18）日舉行成立揭牌典禮，由新北市市長侯友宜主持、內政部次長花敬群見證，各都市更新公、學會代表、媒合平台建經、銀行、營造協力團隊也都與會，公私部門共同推動新北市都市更新；花敬群致詞也表示，感受到新北市推動都更「這次是玩真的！」，未來中央將與地方一起合作。

侯友宜表示，都更是新北市最重要的政策，新北市要透過都市更新改變城市風貌及居住安全；新北市城鄉局局長黃一平說明，新北市府為了積極推動都市更新、主動出擊，在今年2月18日成立由副市長陳純敬統籌的跨局處「新北市都市更新推動小組」，作為新北市都市更新決策、協調分工及督導的中樞平台。

黃一平說，今成立跨局處「新北市都市更新推動辦公室」任務編組，將針對需要辦理都更之社區，主動深入社區辦理說明會，讓居民瞭解推動問題所在，提供最直接的諮詢與輔導。

新北市政府表示，推動辦公室成立後，未來六個月推估至各區陸續辦理200場說明會，讓民眾瞭解什麼是都市更新，加強對話與溝通。同時新北市府也將整合現有公私部門資源，結合各公學會、媒合平台協力廠商及新北市都市更新推動師等共同為新北市都市更新努力。

另外，新北市副市長陳純敬受訪時提及，針對淡水的東來大廈危險海砂屋，明（19）日將會組成任務編組，進駐淡水東來大廈輔導民眾搬遷；未來都更推動辦公室也會針對捷運周邊進行都更說明會及都市計畫程序。