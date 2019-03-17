林佳龍的交通部「龍團隊」4月組建成形

2019-03-17 15:54 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



繼前台中市建設局局長黃玉霖接任交通部政務次長後，前台中市水利局局長周廷彰、台中市政府交通局副局長馮昇輝，將於4月1日分別調升交通部觀光局副局長和台鐵局副局長，而傳言前台中市交通局局長王義川有望接掌中華顧問工程司董事長，加上前台中市副市長林陵三若接任華航董座的話，交通部長林佳龍在交通部組建的「龍團隊」就此成形。

交通部表示，關於觀光局、台鐵局之懸缺，均正由相關單位進行人事作業中，待相關作業底定報部後會正式發布。至於華航及中華顧問工程公司董事長之人事，暫無評論。

據指出，林佳龍擔任交通部長後，交通部懸缺一位政務次長，立即由前台中市建設局局長黃玉霖接任，並負責督導交通部所屬的台鐵局、高速公路局、公路總局、航港局及台灣港務公司的業務。

而水利專家周廷彰，在林佳龍擔任台中市長任內，做了四年台中市水利局長。他任內行銷綠川品牌，讓綠川品牌LOGO成為全台第一個「註冊商標」水岸品牌，頗受林佳龍賞識。周廷彰目前擔任農委會水土保持局的組長，在現任觀光局副局長陳淑慧不願調任交通部參事，將於本（3）月底申請退休下，周廷彰4月1日正式接替陳淑慧的職務。不過，由一位水利專家進駐觀光局，觀光業界的眼鏡鏡片碎滿一地。

在此同時，交通部台鐵局副局長何獻霖因去年普悠瑪翻車事件，為表負責，已於2月28日辦理提早退休，遺留的職缺，由林佳龍拔擢前台中市政府交通局副局長馮昇輝出任。目前人事作業已在進行中，台鐵企業工會聞訊發出聲明，表示堅決反對空降副局長，但馮昇輝4月1日就將走馬上任。

前台中市交通局局長王義川，原本傳出由他擔任交通部所屬財團法人中華顧問工程司的執行長，但近日傳言執行長的職位「有些委屈他」。因此，改派董事長一職，現任中華顧問工程司董事吳盟分將會退休。

而各界矚目的華航董事長人事異動案，現任董事長何煖軒人事案政院還在思考中，預料近日就會有所決定。若前台中市副市長林陵三接掌華航董座，五位林佳龍前中市府人馬便齊聚交通部，交通部的「龍團隊」就此成形。