台灣人就是厲害！ 連葡萄渣都能做成課桌椅

2019-03-17 15:05 聯合新聞網 文章提供／遠見



鉅田潔淨技術創辦人黃千鐘。圖／遠見提供 分享 facebook

葡萄，有什麼功能？當水果吃、釀成紅酒喝，最意想不到的是，如今有業者還能將釀製紅酒所遺留的葡萄渣做成課桌椅！

擁有這項技術的，是台灣的一家社會企業──鉅田潔淨技術。

鉅田有三位共同創辦人，分別擁有技術研發、國際業務和企業營運行政的專長，各司其職。目前總部設在南投，公司人數有10位。

創辦人之一，66年次的黃千鐘，大學和碩士班就讀朝陽科大應用化學系所，論文寫的正是農業廢棄物再利用，跟他現今工作領域息息相關。創業前曾在緯創從事研發筆電的環保材料。

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工作之餘，平常也關注全球氣候變遷、巴黎協議、塑膠製品造成環境及海洋的危害等環境議題。2013年決定創業，成立「鉅田友善材料」，發揮他的材料研發專業，為客戶開發環保材料，再讓其他業者代工，如製作環保兒童餐具。不過當時還沒有自己的品牌。

黃千鐘表示，鉅田初衷是要提倡無塑生活，利用可持續再生的植物纖維，如竹子、咖啡渣、甘蔗渣等天然原料，生產零塑化劑、低碳排、低耗能、可分解的產品，使用時對人體無害，丟棄時也對大自然友善，落實循環經濟、永續環境、天然健康的理念。

2018年起，國內限塑政策上路，環保署訂出三階段目標，要推動一次性塑膠的減量或限用。像是今年預計從7月起，公部門、私立學校、百貨公司業及購物中心及連鎖速食店，四大場所共8000家業者，不得提供內用消費者一次性塑膠吸管。

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因為這股趨勢，黃千鐘2018年再成立「鉅田潔淨技術」，向製糖業者收購農業廢棄物的甘蔗渣，以「100％植」自有品牌推出甘蔗吸管。2018年5月開賣，果然成功引起話題，技術更獲得法國蒙佩里耶雷平發明展金牌獎。

一路上為了研發環保纖維，不只甘蔗渣，鉅田嘗試過許多可能，像運用鳳梨葉、香蕉樹幹、竹子、咖啡渣等。

現階段有10多家合作代工廠商，環保吸管的年產量已破億支。成功量產的有甘蔗吸管和咖啡渣吸管，平均一支吸管價格約2.8～3.8元。

雖然比傳統塑膠吸管高上2、3倍，但愈來愈多人願意為了友善環境而多付一點錢。至今單月的環保吸管銷量可達500、600萬支，且九成外銷至香港、日本、韓國、澳洲、東南亞等地。荷蘭航空的商務艙也使用鉅田的咖啡渣環保餐盤刀叉組。

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去年更因法國非營利組織牽線，與法國的葡萄酒業者合作，成功將紅酒製程中的葡萄渣製成桌椅。桌椅的原料五成是葡萄渣，另外混合可分解塑膠而製成。

懷抱高度理念的黃千鐘直言，目前鉅田的甘蔗吸管其實只是60分的產品。他解釋，台灣現有工廠設備皆是為傳統塑膠吸管而設計，尚無法生產100％植物原料的吸管，因此目前的甘蔗吸管，是以一半甘蔗渣加一半聚乳酸（PLA，可分解塑膠）製成。

若要實現100％環保原料的目標，必須開發全新設備機台，「鉅田正在努力，」他透露，另一個目標是做出可移動的處理設備，未來能就近在原料當地做初步加工，降低體積或重量，減少運送原料的耗能與碳排。

黃千鐘近期收到很多從西班牙寄來的軟木塞，正在研究如何製成新產品，就連中藥渣也是團隊的研究項目之一。

他預告，今年6月要推出全部環保纖維的第二代甘蔗吸管。實踐品牌理念，朝向「100％植」邁進。