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張平沼捐櫻花林 回饋北大

2019-03-17 03:10經濟日報 台北訊

北大學今年建校70週年，昨（16）日於三峽總校區舉行校區內心湖櫻花林打造有成的「心湖櫻緣」紀念碑立碑揭牌典禮。臺北大學環心湖步道櫻花林約800棵櫻花幾乎皆為吉野櫻，並由臺北大學傑出校友、燿華集團總裁張平沼所捐贈回饋母校。

臺北大學校長李承嘉特別於致詞中感謝張平沼，豪氣捐贈打造臺北大學心湖櫻花林；經過兩年多的悉心呵護與成長，已逐漸壯大，花林成蔭，美不勝收。

張平沼致詞表示，捐贈樹木給母校是一件極具意義的事，植樹不只能美化校園保護環境，更具深層意義與價值。前人種樹、後人乘涼，本就是美事一椿；更何況櫻花盛開時帶給人們的喜悅與感動，更非筆墨可形容。

張平沼自捐贈母校吉野櫻後，心繫心湖櫻花林的成長與建設，常回母校探望及關心櫻花生長情形。他表示：「學校辦得好，我們出去走路也有風，當然要愛護母校啊。」在張平沼捐贈種植心湖櫻花林後，臺北大學校友總會也開放校友總會理監事、傑出校友、老師認養。張平沼表示，此目的不是讓校友捐錢，而是能讓認養者常回學校來看其認養的櫻花，並能關心學校及學弟妹，進而對學校產生關懷和認同，連接校友與母校感情。

張平沼現任台灣商業聯合總會理事長、燿華企業集團總裁，於事業有成之際致力公益。他感謝就讀臺北大學那段日子裡給予支持與鼓勵、歡樂與熱情的老師與同學們，並以感恩的心，多年來對母校持續付出及貢獻。

櫻花北大認養
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