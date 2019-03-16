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經濟不景氣 漢神為何砸20億換新裝改攻頂級客層？

2019-03-16 15:29聯合新聞網 遠見提供

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誰說台灣經濟不景氣？誰說高雄消費力低落？去年，高雄漢神百貨與漢神巨蛋共創下205.5億的營業額。其中，漢神巨蛋業績達136.5億，年增6％，兩館在高雄百貨市占率為56％，堪稱南台灣百貨霸主。

而今年，漢神百貨為更精準定位消費者，歷時一年改裝，與多家國際精品品牌共同投資20億，引進28個高雄獨家精品品牌的漢神百貨新面貌，正式於3月15日面世。

圖／漢神百貨精品改裝剪綵儀式，國揚集團侯西峰創辦人（左四）、漢神百貨台灣區南野雄...
圖／漢神百貨精品改裝剪綵儀式，國揚集團侯西峰創辦人（左四）、漢神百貨台灣區南野雄介執行長（左三）等人出席。漢神百貨提供。
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1995年開幕的漢神百貨，已有25年歷史，這次針對精品大改裝，引進全球15大共28個高雄獨家精品品牌，像寶格麗、香奈兒愛馬仕等，就是看中金字塔頂端客層的需求，「我們發現，高雄對這15大精品品牌有需求。」漢神百貨執行長南野熊介說。

事實上，根據Brian & Company統計，去年全球精品市場約1.2兆歐元（約台幣42兆），相較2017年成長5％，且未來幾年預計可維持3至5％的成長率。因此在定位上，漢神百貨主打現代、奢華，漢神巨蛋則瞄準大眾、時尚、娛樂。15大精品品牌估計可占全館營業額四成。

同時，漢神百貨也觀察到，男性消費力持續成長。漢神百貨行銷部資深經理袁永慧透露，以年消費達40萬的VIP客戶來看，過去的男女比例為2：8，如今男性VIP的數字不斷攀升，尤其是精品消費，男女營業額已逐漸趨同。所以在這次改裝中，漢神百貨首設男性精品專區，以及男女精品複合店，希望未來陪太太逛百貨，將不再是男性的苦差事。

相對漢神巨蛋有「餃子的王將」「千房大阪燒」等不少全台獨家餐飲品牌。由於漢神百貨連通漢來大飯店，飯店裡便提供漢來美食旗下的各家餐飲，因此餐飲在漢神百貨的業績占比相對低。

為了符合現今百貨商場餐飲比重愈來愈高、強調親身體驗的趨勢，加上漢來也觀察到有不少漢神百貨的消費者，會跑去漢神巨蛋用餐。南野熊介預告，繼打造精品殿堂後，下一步就是要改裝餐飲和服裝的樓層。

南野熊介預估，有了精品與餐飲兩大加持，今年漢神百貨整體業績會有兩位數成長，渴望重返過去曾突破的百億俱樂部。

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（作者／蕭玉品 攝影／賴永祥 本文出自2019.03.16《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

金字塔愛馬仕年改香奈兒高雄市
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