北市這區咖啡館全國最密集 每平方公里有18家

2019-03-15 13:01 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



喝咖啡不只能聊是非，咖啡館也是現代人談生意交朋友的場所，根據統計，台北市不只咖啡館特多，也創造出全台近一半的業績，一級戰區在大安區，光是大安區內就有超過200家咖啡館，競爭十分激烈。

根據財政部營利家數及銷售額統計，截至2018年國內有2.2萬家飲料業者，其中進入門檻較低，客群較廣的冷熱飲料店1.8萬家，咖啡店則有3,800多家。總計創造出去年697億元的銷售額，其中飲料523億元，咖啡175億元。

喝東西也有南北差異，冷熱飲店及咖啡館皆多集中於六都，占全國家數及銷售額均超過七成，但冷熱飲店以中、南部直轄市較普遍，台中市、台南市和高雄市的飲料店家數占比和銷售額各自約全省15%，越往南部天氣越熱飲料店也越多，高雄市囊括全台16.5％的冷熱飲店。

咖啡館則是台北市獨占鰲頭，國內四分之一的咖啡館集中在台北市，創造出全台46%的咖啡銷售額 。

被稱為「天龍國中的天龍國」的台北市大安區，每平方公里有18家咖啡館，是咖啡館密度最高的地方；另外一個「天龍國」信義區，則是全台極少數轄內咖啡館家數比冷熱飲店家數多的地方，信義區每平方公里咖啡館12家，冷熱飲店為11家。

擁有中華路夜市和繼光商圈的台中市中區則是冷熱飲店競爭最激烈的地方，小小的中區面積不到1平方公里，擠進近70家飲料店;；被稱為「府城」的台南市中西區，則是冷熱飲店加上咖啡館密度最高的地方。

另外全台有11個鄉鎮區，因屬山地或離島，例如如新竹尖石鄉、高雄茂林區等，轄內沒有飲料相關業者。