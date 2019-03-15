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直播經濟崛起成零售業新戰場 富邦媒推全天候直播節目

2019-03-15 12:49經濟日報 記者嚴雅芳╱即時報導

直播經濟崛起，掀起虛擬通路嶄新的消費模式。富邦媒（8454）旗下momo購物網直播銷售年增達六成，看準直播銷售已成為零售業新戰場，momo購物網宣布在周間推出「全天候直播節目」，目標幫助參與直播的商品業績提升40~50％。

富邦媒表示，根據內部進行的「電商直播消費趨勢調查」發現，人流、互動、內容、商品力四大特點為直播銷售成長關鍵。目前為直播市場撐起一片天的主力收視族群為25至40歲的青壯年，而有高達七成皆為女性族群。

其最感興趣的商品以生活用品、食品、美妝三大類最夯，如年度直播熱銷榜冠軍紙尿褲單檔直播即可售出近10萬片，第二名保溫杯在半小時的直播中即創下熱銷破千個的銷售成績。

富邦媒表示，新零售世代的來臨，加上現代人時間零碎化趨勢，推升網路直播熱潮。

momo在2016年雙11購物節跨入網路直播，邀請時下重量級網紅與自身電視購物專家於節目中進行PK叫賣活動，首創電視購物節目LIVE及網路購物線上直播跨屏串聯的模式，觀看總人次突破百萬人。

隨著如今直播節目日常化，消費者已養成隨時、隨地收看直播的習慣，因次momo決定拉長戰線，在周間推出「全天候直播節目」。

富邦媒表示，直播節目的「人流」為第一要件，目前momo購物網行動上網每日逾300萬人次，提供品牌一個能被看見的平台。

其次，直播能崛起，另一備受推崇的即為「高互動性」，能讓企業與品牌更瞭解消費者的需求，找出商品的賣點，也可作為定價策略的參考指標。

富邦媒表示，去年直播的熱銷榜中前三名由紙尿褲、保溫杯、肌純洗卸泡泡組奪下。其次，依據時節性與時下熱門話題，企劃的主題式直播節目，如「中元節食品特輯」、「韓國食品特輯」單檔節目的銷售分別名列第四與第六名。

此外，直播熱銷榜上也不乏高單商品，包括蔡司鏡頭、COACH包、dyson吹風機、Blueair空氣清淨機皆擠入去年前十名。

富邦媒momo
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