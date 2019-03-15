台南市與訂房網Booking.com 簽合作備忘錄MOU

2019-03-15 11:56 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳秉鍇 ╱即時報導



台南市政府與全球最大訂房網Booking.com啟動雙邊合作，台南市長黃偉哲及Booking.com副總裁暨亞太區董事總經理Angel Llull Mancas今（15）日於永華市政中心簽署合作備忘錄MOU，宣示短期內完成合作契約，採取實質行動、串接雙方旅遊平台，預期將有效吸引國際遊客造訪台南，帶動台南旅遊商機。

市長黃偉哲表示，台南一直致力於推展觀光新藍海，國旅固然是台南觀光的主力，但是吸引更多國際旅客來台南，把餅做大，亦是重要課題，市長指出，Booking.com長期作為旅宿入口網的領導品牌，擁有最多的背包客以及商務客使用者，因此市府一直積極尋求雙方合作的機會，在歷經近8、9個月的聯繫、接洽，終於確認雙方的合作意願及初步的共識。

藉著合作備忘錄的簽署，市長除希望提供來台南的旅客更好的服務外，也期待Booking.com的愛用者能藉由平台多認識台灣、台南，此外，市長也相信透過Booking.com的全球視野，將讓台南的飯店旅宿業更加了解國際觀光客的需求，進而促使台南的觀光行銷策略更加完善及精進，達到 1加1大於2的效果。

因應近年自由行潮流，遊客透過網路旅行社（Online Travel Agent， OTA）搜尋與預訂行程已成主流趨勢，今日與Booking.com簽訂MOU後，雙方將即刻採取實質行動，於市府觀光旅遊局所建置的「台南好玩卡」旅遊平台導入Booking.com房源與訂房機制，便利國內外遊客一站預訂台南的食、宿、遊、購、行等遊程，Booking.com副總裁暨亞太區董事總經理 Angel Llull Mancas也表示，希望藉由此次的合作備忘錄簽署，增進台南的數位旅遊經濟，提升台南在全球的能見度，帶進更多的國際旅客到台南觀光。

Booking.com為目前全球最大訂房OTA，其房源涵蓋超過220個國家，2,800萬間房間，每日預訂晚數155萬晚，並提供43種語言服務，累積1億6,000萬則遊客評論，為目前服務範圍最廣、房源最多、交易量最大、語言最完善、評論最豐富之訂房OTA。

市府觀旅局表示，「台南好玩卡」導入Booking.com房源與訂房機制，等同為台南接上世界各地正在搜尋旅程的遊客，為台南建立起跨國界、無時差的送客據點，未來市府亦將積極洽談更多合作可能性，發展更多跨平台合作，為台南持續擴展國內外客源。