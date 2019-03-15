交易量連五年下跌！桃園房市和你想得不一樣

2019-03-15 10:04 經濟日報 記者 經濟日報 記者 游智文 ╱即時報導



桃園近年人口大增，重大建設不斷，一般認為房市一定不錯，但內政部統計資料顯示，過去五年來，桃園買賣移轉件數年年下滑， 表現六都最差。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨表示，桃園移轉量年年下滑，除了交屋潮逐年減緩因素外，近年整體房價修正，林口等新北賣壓區降價攔截雙北自住買家，也是主要原因。

桃園近年房市題材充沛，以人口來說，自2013年以來，桃園淨遷入人口連6年聯蟬六都冠軍寶座，2015、2016年淨遷入都逾3萬人，2017、2018年也達2萬人以上，累計六年淨遷入高達13.7萬人。

桃園不只人口數增加，根據勞動部統計，近六年來桃園就業人口數增幅為6.7%，也是六都最多；另外桃園為全台最年輕的都會區，去年出生率千分之10.24，已連三年六都第一，去年結婚率方面千分之6.6，也是連續第四年居六都之冠。

種種數據都顯示，桃園應有強勁基本買盤，桃園房價相對便宜，又有航空城、捷運等重大建設，買賣熱度更應在雙北之上。

但根據內政部資料，桃園買賣移轉棟數自2014年後一路下滑，2013年達5萬棟，2014年減至4.3萬棟，2015年進一步下滑至3.8萬棟，2016年雖有A7合宜住宅交屋，仍下滑至3.7萬棟。

2017年房市買氣谷底回升，雙北、台中、台南、高雄買賣棟數全部上揚，唯獨桃園下滑，2018年雙北、台中，台南持續回升，高雄回檔，桃園移轉也繼續走跌。

今年走勢依舊不變，桃園一、二月合計交易4,861件，比去年同期小減0.2%，為六都唯一減少。

徐佳馨表示，近年來桃園人口移入量傲視六都，但沒有反應在房市交易量上，推測可能是桃園升格後，各項補助大幅提高，吸引不少人到桃園設籍，但因工作仍在雙北，並未實際搬到桃園，因此出現人口增，交易不增情況。

另外，桃園近年工業快速發展，許多大型企業進駐，大型企業多提供宿舍、或租屋補貼，員工沒有買房需求，也讓桃園實際買氣並未因就業人口增加有所提升。