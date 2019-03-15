親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

時代苦難下的滾滾紅塵：顧美華、張曼玉與吳耀漢

交易量連五年下跌！桃園房市和你想得不一樣

2019-03-15 10:04經濟日報 記者游智文╱即時報導

桃園近年人口大增，重大建設不斷，一般認為房市一定不錯，但內政部統計資料顯示，過去五年來，桃園買賣移轉件數年年下滑， 表現六都最差。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨表示，桃園移轉量年年下滑，除了交屋潮逐年減緩因素外，近年整體房價修正，林口等新北賣壓區降價攔截雙北自住買家，也是主要原因。

桃園近年房市題材充沛，以人口來說，自2013年以來，桃園淨遷入人口連6年聯蟬六都冠軍寶座，2015、2016年淨遷入都逾3萬人，2017、2018年也達2萬人以上，累計六年淨遷入高達13.7萬人。

桃園不只人口數增加，根據勞動部統計，近六年來桃園就業人口數增幅為6.7%，也是六都最多；另外桃園為全台最年輕的都會區，去年出生率千分之10.24，已連三年六都第一，去年結婚率方面千分之6.6，也是連續第四年居六都之冠。

種種數據都顯示，桃園應有強勁基本買盤，桃園房價相對便宜，又有航空城、捷運等重大建設，買賣熱度更應在雙北之上。

但根據內政部資料，桃園買賣移轉棟數自2014年後一路下滑，2013年達5萬棟，2014年減至4.3萬棟，2015年進一步下滑至3.8萬棟，2016年雖有A7合宜住宅交屋，仍下滑至3.7萬棟。

2017年房市買氣谷底回升，雙北、台中、台南、高雄買賣棟數全部上揚，唯獨桃園下滑，2018年雙北、台中，台南持續回升，高雄回檔，桃園移轉也繼續走跌。

今年走勢依舊不變，桃園一、二月合計交易4,861件，比去年同期小減0.2%，為六都唯一減少。

徐佳馨表示，近年來桃園人口移入量傲視六都，但沒有反應在房市交易量上，推測可能是桃園升格後，各項補助大幅提高，吸引不少人到桃園設籍，但因工作仍在雙北，並未實際搬到桃園，因此出現人口增，交易不增情況。

另外，桃園近年工業快速發展，許多大型企業進駐，大型企業多提供宿舍、或租屋補貼，員工沒有買房需求，也讓桃園實際買氣並未因就業人口增加有所提升。

徐佳馨，桃園早年推案過多，房市長期供過於求，看好升格題材，2013年、2014年出現交屋潮，大舉推升房市交易量基期，由於當地建商飽嘗推案過量苦果，2014年以後，明顯減量經營，在交屋潮減緩下，交易量也不如以往。

資料來源：內政部
資料來源：內政部
分享
桃園八德區 記者游智文／攝影
桃園八德區 記者游智文／攝影
分享
資料來源：永慶房產集團
資料來源：永慶房產集團
分享
資料來源：東森房屋
資料來源：東森房屋
分享

房市內政部
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

台灣臨床試驗服務 國際肯定

2019-03-15 02:34

全球藥檢一哥 擴大在台併購

2019-03-15 02:34

美廉社推便利貨架 結帳「掃一下」

2019-03-15 01:44

台灣大數位苗圃 激發創新力

2019-03-15 01:44

美廉社衝刺營運 三箭齊發

2019-03-15 01:44

陸OTT來襲／NCC法令增彈性 才是業者之福

2019-03-15 01:44

陸OTT來台搶市 衝擊內容產業

2019-03-15 01:44

海霸王餐飲起家 版圖橫跨兩岸

2019-03-15 01:09

趨勢觀察／AI時代 教育思維大翻轉

2019-03-15 00:47

高績效教練／C2B改寫商業模式 打造五新經濟

2019-03-15 00:47

策略經營／小米再造4.0 激發組織活力

2019-03-15 00:47

嘉縣馬稠後園區二期 擬推長照產業

2019-03-14 23:36

台日電商結盟 日本樂天點數和PChomeP幣可相互累積兌換

2019-03-14 19:37

高雄首件公辦都更案拍板 總價800萬內

2019-03-14 14:23

清惠光電爆欠薪 員工組自救會陳情抗議

2019-03-14 14:22

日本樂天擴大在台經營 結盟PChome

2019-03-14 14:20

百協會員大會 徐雪芳：期成為提升百貨軟實力的火車頭

2019-03-14 13:53

國泰3月底開航西雅圖 優惠價不到2萬

2019-03-14 13:10

工業區立體化方案 蘇揆拍板擴大適用

2019-03-14 12:49

華航機師罷工落幕滿月 林佳龍發文：要珍惜彼此

2019-03-14 12:47

海霸王挺高雄！砸54億比底價多1萬元標下85大樓

2019-03-14 11:45

東陽前2月每股稅前賺0.65元

2019-03-14 10:33

股價6元的螺絲廠 兩招抗鯨吞

2019-03-14 10:18

亞馬遜AWS雲創孵化器 進駐臺北創新實驗室

2019-03-14 07:14

今年東森集團營收 估增45％

2019-03-14 02:23

王令麟重掌東森房屋主導權

2019-03-14 02:23

晟德創創專案 找生技創業家

2019-03-14 02:14

明年可望晉升全球健身器材一哥 喬山靠這台機器逆襲對手

2019-03-13 13:23

三十年風水輪流轉 土地來源也可「無中生有」

2019-03-08 10:04

電商重創 實體鞋店轉型如何砸對錢？逆轉65年首虧損

2019-03-08 09:50

金融業向跨領域人才招手 最愛資工、人文數理第二

2019-03-07 13:41

推動CSR贏得國際肯定 信義房屋獲「年度亞洲最佳報告」獎

2019-03-11 10:00

元大ETF-AI智能投資平台 全新「智能投組」上線

2018-12-03 00:00
看更多

熱門文章

注意！台銀網銀逾50萬元外匯交易 8月起要有這個才能做

2019-03-14 11:36

海霸王挺高雄！砸54億比底價多1萬元標下85大樓

2019-03-14 11:45

股價6元的螺絲廠 兩招抗鯨吞

2019-03-14 10:18

清惠光電爆欠薪 員工組自救會陳情抗議

2019-03-14 14:22

國人退休理財 跟著顧立雄這樣做

2019-03-14 16:33

奧運選手淪工友領23K？央行副總裁親上火線說明七點

2019-03-14 17:03

以房養老貸款破三千件 核貸額度約177億元

2019-03-15 06:00

飲料店家數10年大幅成長1.8倍 冷熱飲店賣贏咖啡館

2019-03-15 05:49

嘉聯益、華映資遣勞工 蘇貞昌感謝智邦接手

2019-03-15 02:20

我移出歐盟反避稅觀察名單

2019-03-15 02:20

11種製造業遇急單 可能鬆綁「七休一」

2019-03-15 00:19

純網銀結盟電商 擺開陣勢

2019-03-15 03:27

比底價多1萬 海霸王標下高雄85大樓

2019-03-15 01:09

高雄首件公辦都更案拍板 總價800萬內

2019-03-14 14:23

政府為華映資遣員工找頭路 智邦願提供二度就業機會

2019-03-14 18:02

兆豐金股息上看1.6元

2019-03-15 03:34

王道銀告別燒錢 駱錦明：今年是光輝的一年

2019-03-14 14:43

沒有他…就沒有今天的上銀 卓永財創業成功密碼就藏在《牛背上的風景》

2019-03-14 13:15

日本樂天擴大在台經營 結盟PChome

2019-03-14 14:20

美林亞太論壇 熱炒夯科技

2019-03-15 02:30

全球藥檢一哥 擴大在台併購

2019-03-15 02:34

1月實質經常性薪資平均41,714元 難掃倒退17年陰霾

2019-03-14 16:17

台商鮭魚返鄉真心話：優惠不該只有投資「5+2」產業

2019-03-14 16:05

國泰3月底開航西雅圖 優惠價不到2萬

2019-03-14 13:10

台商回台投資 13 家排隊

2019-03-15 02:20

22名國手入央行 近3成當跳板找到更好工作

2019-03-14 18:16

駱錦明：自家股價便宜 加碼划算

2019-03-15 03:34

壽險業投資債券ETF 起底

2019-03-15 03:34

大摩發布大陸半導體產業報告 三業者出線

2019-03-15 00:33

華碩攜高通 發表首款QSiP智慧型手機ZenFone Max Shot

2019-03-14 12:32

落實反避稅措施獲認同 我自歐盟稅務「灰名單」除名

2019-03-15 00:34

台灣擺脫「灰名單」…國際形象大提升

2019-03-15 02:20

捐款給運動員 明年可節稅

2019-03-14 14:25

「不失憶」的記憶體 清大團隊展成果

2019-03-14 20:31

外資看好生技 歐陸集團擬擴大在台投資

2019-03-14 16:31

碩鑽去年虧損增逾30倍 碩禾金雞母失色

2019-03-14 10:33

核四若要重啟 原能會：需花10年以上、700億元

2019-03-14 13:48

工研院強棒出擊 AI智慧革命四大應用超解析

2019-03-14 12:26

兆豐統一7-ELEVEn獅聯名卡 贏球紅利飆3倍

2019-03-14 18:32

太陽能市況冷 達能淡出僅留25名員工等待春燕

2019-03-14 11:37
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top