「點數」商機強 業者：帶動網購商機後勢可期

2019-03-15 09:32 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



網路家庭（8044）日前和日本樂天集團達成策略結盟，攜手推動顧客忠誠計畫，首要將達成三面向合作，「串接雙方會員和點數」為其中一個重點，預期將為電商界的點數戰，帶進新的刺激。電商業者認為，台灣電商整體發展仍具相當大的空間，且持續快速成長，近年點數商機在電商市場發酵，帶動網購商機後勢可期。

以樂天市場為例，他們在2002年，即開始有樂天超級點數，並將此視為「活化劑」，以避開價格競爭、創造差異化，隨後也創造超過60%的回購率。

國內來說，如創業家兄弟（8477）去年9月起開始試行點數經濟，帶動整體回購率成長至83%，今年也將點數經濟視為重點策略之一，已啟動多元點數生態圈建構。

網家的「P幣」和樂天的「樂天超級點數」，可以相互兌換和累積，並讓點數在異地使用變成可能，打通點數以串起網路和實體各類型服務的應用場景。

此外，樂天市場的商品，未來能在露天賣場搜尋、購買及付款；樂天信用卡優惠將走進網家的購物網站；PChome 24h購物也將開始銷售樂天的Kobo電子書閱讀器。

創業家去年推出「集集點」，可搭配折價券使用，1點折抵1元，最低折抵至原商品總金額之75%。總經理廖家欣表示，目前內部透過集集點的點數經濟，以增加消費者的忠誠度，已在短期內看到相當正向的結果，將持續擴大與異業夥伴策略結盟，強化整體點數回饋規模。

廖家欣也表示，在對外結盟合作方面，創業家兄弟一直抱持非常開放的態度，對任何新經濟、新商業模式、新行銷機會，都十分開放地評估，如去年即與GOMAJI的合作，未來不排除與其他平台任何形式的合作，點數也許可以是其一，但不同平台間透過各自優勢互補，也存在點數合作外相當多其它形式的合作機會。

蝦皮購物樂見台灣電商業者，推出優質服務帶動市場的成長，也帶給用戶更好的購物環境與體驗。蝦皮表示，對於每一個合作都會考量當下的目標及用戶的需求，任何可以提升用戶體驗的規劃，都不排除進行，未來若有進一步消息會再跟大家分享。