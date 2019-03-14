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東元智慧城市展秀技術 聚焦三領域

2019-03-14 20:26經濟日報 記者蔡銘仁╱即時報導

東元（1504）將參與3月底「2019 智慧城市展（SCSE）」，預計以智慧零售、智慧交通、智慧社區三大主軸，展示八項相關應用產品。其中，應用於智慧零售的「服務型機器人」，已經在台北市東元集團旗下的摩斯漢堡亮相過；「智慧置物櫃」則裝置在松山機場，做為宅配通的行李智慧置物櫃。

東元整合技術，建構出服務機器人產品，日前在摩斯漢堡擔任送餐機器人，引起話題，並在第27屆「台灣精品選拔」獲獎。東元表示，此款機器人不僅能當作送餐機器人，也適用於工廠、倉儲、物流業、飯店客房服務、保全業等，並可依據企業形象需求，客製化載台外型，為客戶提供完整的解決方案，為此次展會亮點之一。

摩斯漢堡表示，目前為增加服務的多樣性，正在測試摩斯送餐機器人，希望之後能夠為顧客提供更好的用餐體驗。

東元致力打造「智慧社區」，結合物聯網等技術，開發出包括「微電網監控系統」、「冰水機數位服務系統」及「智慧機電健康管理平台」等產品，也將在智慧城市展展出。東元表示，健康管理平台可長期安裝於大樓機電設備，搭配智慧型手機，即可即時監控、告警及互動式診斷；微電網監控系統則可透過Energy Managing Systrm （EMS），管理及維護社區微電網裝置。

智慧交通部分，東元將物流和雲端結合，發展出物流雲端智能維修服務，以及物流電動車。東元指出，宅配通電動物流車搭載東元70kW永磁馬達，搭配物流雲端智能維修服務，掌握電量、溫升等數據，並可預測維修保養；雲端智能維修服務除了能預防維修保養，另也能做到雲端即時派工，以及維修履歷大數據分析。

東元旗下宅配通，實際運用於松山機場的行李智慧置物櫃。圖／東元提供
東元旗下宅配通，實際運用於松山機場的行李智慧置物櫃。圖／東元提供
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東元的送餐機器人已應用於摩斯漢堡。圖／東元提供
東元的送餐機器人已應用於摩斯漢堡。圖／東元提供
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東元機器人雲端
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