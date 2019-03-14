親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

波音737半年掉2架 台民航局今晚7時起發禁飛令

獨／曾罹大腸癌三期 賀一航續命8年沒死真相曝光 ！

台日電商結盟 日本樂天點數和PChomeP幣可相互累積兌換

2019-03-14 19:37聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

台日兩大電商日本樂天集團及 PChome網路家庭今天宣布簽訂合作協議，組成策略聯盟，利用雙方各自擁有大量的會員數和跨足多領域的服務內容，推動顧客忠誠計畫，建立雙方的樂天超級點數和P幣相互累積和兌換機制，打通點數以串起網路和實體各類型服務的應用場景，推動台日策略聯盟。

日本樂天集團亞洲區總裁高澤廣志（Hiroshi Takasawa）表示，台灣是很重要的市場，樂天的目標是在此推廣樂天生態圈，提供台灣會員福利、嶄新且令人興奮的購物選擇，及更多元取得使用樂天超級點數的管道。

PChome網路家庭董事長詹宏志表示，「合作、共享、互惠」是這次網家與日本樂天攜手結盟的重點，透過與日本樂天的策略結盟，串起台日兩地間各種網路和實體服務，打通網路服務上金流、物流、資訊流的斷點，架構各種線上線下無國境並且便捷的網路服務。

樂天表示，未來樂天的樂天超級點數和PChome的P幣可相互累積使用，也將同步擴展台灣和日本間的跨境線上交易，台灣消費者將可透過PChome旗下的露天拍賣，體驗與日本同步流行、中文界面購買、在地金流、日本直送台灣等便利的跨境電商服務。

此外，台灣樂天信用卡優惠將同步在PChome的購物網站上進行推廣，PChome也將在PChome24h購物銷售樂天的Kobo電子書閱讀器，並提供全台保證24小時送貨服務。

日本樂天和PChome網路家庭簽訂合作協議，推動台日策略聯盟。(由左至右：蘇芸、...
日本樂天和PChome網路家庭簽訂合作協議，推動台日策略聯盟。(由左至右：蘇芸、曾薫儀、蔡凱文、詹宏志、高澤廣志、岩尾貴幸、羅雅薰、石井英治)圖／日本樂天集團提供
分享
日本樂天及Pchome透過策略聯盟打造共通顧客忠誠計畫，樂天的樂天超級點數和PC...
日本樂天及Pchome透過策略聯盟打造共通顧客忠誠計畫，樂天的樂天超級點數和PChome的P幣可相互累積使用，也將同步擴展台灣和日本間的跨境線上交易。圖／日本樂天集團提供
分享

樂天PChome跨境電商
♥情人節♥單身有福了～快把Switch帶回家→

相關新聞

清惠光電爆欠薪 員工組自救會陳情抗議

2019-03-14 14:22

高雄首件公辦都更案拍板 總價800萬內

2019-03-14 14:23

日本樂天擴大在台經營 結盟PChome

2019-03-14 14:20

百協會員大會 徐雪芳：期成為提升百貨軟實力的火車頭

2019-03-14 13:53

國泰3月底開航西雅圖 優惠價不到2萬

2019-03-14 13:10

工業區立體化方案 蘇揆拍板擴大適用

2019-03-14 12:49

華航機師罷工落幕滿月 林佳龍發文：要珍惜彼此

2019-03-14 12:47

海霸王挺高雄！砸54億比底價多1萬元標下85大樓

2019-03-14 11:45

東陽前2月每股稅前賺0.65元

2019-03-14 10:33

股價6元的螺絲廠 兩招抗鯨吞

2019-03-14 10:18

亞馬遜AWS雲創孵化器 進駐臺北創新實驗室

2019-03-14 07:14

創新平台／廢蚵殼變黃金

2019-03-14 02:57

連鎖效應／生意從成交後開始

2019-03-14 02:56

策略經營／陳鴻模抓對趨勢 切入美國品牌鏈

2019-03-14 02:54

今年東森集團營收 估增45％

2019-03-14 02:23

王令麟重掌東森房屋主導權

2019-03-14 02:23

晟德創創專案 找生技創業家

2019-03-14 02:14

南僑多元布局 後市看好

2019-03-14 01:27

南僑強攻新南向 挺進泰國

2019-03-14 01:27

藝品春拍 大師「生貨」拚場

2019-03-13 23:22

錢櫃、好樂迪合併案 公平會將辦座談會

2019-03-13 23:19

趙無極畫作形同硬通貨…藏家追捧

2019-03-13 23:18

台企投資興建離岸風電船舶 布局風電本土化

2019-03-13 21:24

三井LaLaport購物商場進駐台糖湖濱生態園區 27日簽約

2019-03-13 18:07

模擬飛行到澳洲 華航讓華南國小一圓飛行夢

2019-03-13 17:41

東森集團搶攻房仲 蔡高明任東森房屋董事長

2019-03-13 15:50

台塑集團挺台灣體壇之星 連續第九年贊助逾2.5億元

2019-03-13 15:47

看好烘焙商機 統一再推高人氣卡士達麵包

2019-03-13 15:04

明年可望晉升全球健身器材一哥 喬山靠這台機器逆襲對手

2019-03-13 13:23

三十年風水輪流轉 土地來源也可「無中生有」

2019-03-08 10:04

電商重創 實體鞋店轉型如何砸對錢？逆轉65年首虧損

2019-03-08 09:50

金融業向跨領域人才招手 最愛資工、人文數理第二

2019-03-07 13:41

愛家科技男轉創「晨間廚房」 意外拚到股票將上市

2019-03-13 18:57

推動CSR贏得國際肯定 信義房屋獲「年度亞洲最佳報告」獎

2019-03-11 10:00

元大ETF-AI智能投資平台 全新「智能投組」上線

2018-12-03 00:00
看更多

熱門文章

海霸王挺高雄！砸54億比底價多1萬元標下85大樓

2019-03-14 11:45

半導體受寒 晶圓廠投資大減

2019-03-14 01:27

股價6元的螺絲廠 兩招抗鯨吞

2019-03-14 10:18

全民退休投資專案 15家搶進

2019-03-14 02:37

清惠光電爆欠薪 員工組自救會陳情抗議

2019-03-14 14:22

注意！台銀網銀逾50萬元外匯交易 8月起要有這個才能做

2019-03-14 11:36

資金回台 善用舉證規定節稅

2019-03-14 02:45

5G、AI…半導體業新動能

2019-03-14 01:27

凱美下一步 可能再買同欣電

2019-03-14 01:27

壽險大買債券ETF 金管會盯

2019-03-13 23:44

顧立雄帶頭參與退休投資 每月提撥5,000元

2019-03-14 02:37

國巨旗下 智寶、凱美換股合併

2019-03-14 01:27

讓小7店員成為雲端發票推廣尖兵 財部首推有獎競賽

2019-03-13 20:02

奧運選手淪工友領23K？央行副總裁親上火線說明七點

2019-03-14 17:03

英屬百慕達被列入歐盟避稅黑名單 台商恐踩雷

2019-03-14 05:54

晟德創創專案 找生技創業家

2019-03-14 02:14

單一壽險狂掃債券ETF 金管會盯上

2019-03-13 23:57

無線藍芽耳機致癌？市場關注蘋果第二代AirPods

2019-03-14 10:09

政府力推太陽光電 盤點出3萬公頃地

2019-03-14 01:53

南僑強攻新南向 挺進泰國

2019-03-14 01:27

法人：智寶凱美整併 因應不景氣

2019-03-14 01:27

沒有他…就沒有今天的上銀 卓永財創業成功密碼就藏在《牛背上的風景》

2019-03-14 13:15

華立攜中華電 攻儲能

2019-03-13 23:53

開發金資產 將衝破3兆

2019-03-13 23:45

谷月涵加入寬量國際 找台灣隱型冠軍

2019-03-14 00:49

SEMI：工業4.0 資安挑戰大

2019-03-14 01:27

高雄首件公辦都更案拍板 總價800萬內

2019-03-14 14:23

王令麟重掌東森房屋主導權

2019-03-14 02:23

國泰3月底開航西雅圖 優惠價不到2萬

2019-03-14 13:10

日本樂天擴大在台經營 結盟PChome

2019-03-14 14:20

新世代基金會陳冲呼籲 開放非銀行業辦理小額匯兌

2019-03-14 05:55

王道銀告別燒錢 駱錦明：今年是光輝的一年

2019-03-14 14:43

台企投資興建離岸風電船舶 布局風電本土化

2019-03-13 21:24

創新平台／廢蚵殼變黃金

2019-03-14 02:57

管壽險業買ETF 業者：利差損恐雪上加霜

2019-03-13 23:41

基本生活費申報抵稅 按居留天數比例計算

2019-03-14 02:45

兼職華頓投信風波 胡亦嘉：以董事身分參與經營

2019-03-14 02:37

名家觀點／促進中高齡就業 多管齊下

2019-03-14 01:44

達能 停產多晶矽晶圓

2019-03-13 23:53

華碩攜高通 發表首款QSiP智慧型手機ZenFone Max Shot

2019-03-14 12:32
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top