台日電商結盟 日本樂天點數和PChomeP幣可相互累積兌換

2019-03-14 19:37 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



台日兩大電商日本樂天集團及 PChome網路家庭今天宣布簽訂合作協議，組成策略聯盟，利用雙方各自擁有大量的會員數和跨足多領域的服務內容，推動顧客忠誠計畫，建立雙方的樂天超級點數和P幣相互累積和兌換機制，打通點數以串起網路和實體各類型服務的應用場景，推動台日策略聯盟。

日本樂天集團亞洲區總裁高澤廣志（Hiroshi Takasawa）表示，台灣是很重要的市場，樂天的目標是在此推廣樂天生態圈，提供台灣會員福利、嶄新且令人興奮的購物選擇，及更多元取得使用樂天超級點數的管道。

PChome網路家庭董事長詹宏志表示，「合作、共享、互惠」是這次網家與日本樂天攜手結盟的重點，透過與日本樂天的策略結盟，串起台日兩地間各種網路和實體服務，打通網路服務上金流、物流、資訊流的斷點，架構各種線上線下無國境並且便捷的網路服務。

樂天表示，未來樂天的樂天超級點數和PChome的P幣可相互累積使用，也將同步擴展台灣和日本間的跨境線上交易，台灣消費者將可透過PChome旗下的露天拍賣，體驗與日本同步流行、中文界面購買、在地金流、日本直送台灣等便利的跨境電商服務。