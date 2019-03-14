徐雪芳談百貨協會：成為提升產業軟實力的火車頭

2019-03-14 17:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 何秀玲 ╱即時報導



中華民國百貨零售企業協會第七屆第四次會員大會14日舉行，除了107年度「零售創新卓越獎」與107年度優良從業人員頒獎表揚之外，還邀請智慧時尚總經理張育銓與ORACLE（甲骨文）林育信針對「百貨零售行動應用發展趨勢與案例分析」專題演講。

百貨協會理事長徐雪芳表示，百貨從業人員每天接觸的人數最多、服務對象最多元化，如果能在百貨業把服務工作做好，代表談吐應對、臨場反應、服務素養都具備一流的水準，到其他服務產業去一定也是頂尖的服務達人；她說，百貨協會也希望能為百貨零售創新挹注更多能量，成為提升百貨業軟實力的火車頭。

百貨協會會員大會頒發107年度零售創新卓越獎，遠東百貨以製造業的科學化管理思維，設立KPI提升服務業能源使用效率，有效降低成本，「遠百能源管理計劃」拿下此殊榮。

107年度優良從業人員「年度楷模」由台北101客服廖晨宇獲得。廖晨宇在商場擔任客服4年，她認為，服務是感情的互動，即使耽誤自己的休息時間，只要能幫助顧客她都願意付出，「服務沒有公式、口訣，只要有服務的熱忱就是好的服務！」

107年度「優良從業人員」共計有10位獲獎，分別是：遠百花蓮店仲丹瑤、板橋大遠百張文鴻、漢神名店百貨林宜柔、台北101 鄭惠霖、遠東巨城江承澤、遠東巨城鍾明峰、太平洋崇光百貨楊揚証、太平洋崇光百貨廖勇嘉、統一百華林達侑、統一百華曹晶。

大會也邀請智慧時尚總經理張育銓與ORACLE（甲骨文）林育信也進行專題演講，協助會員進一步了解百貨業行動應用的趨勢。