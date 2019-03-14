春遊歐洲 阿聯酋機票最低6,500元起

2019-03-14 15:07 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



大地回春出遊正是好時候。阿聯酋航空自即日起至2019年3月28日止，台灣旅客可以用優惠的價格暢遊歐洲各城，除此之外，透過阿聯酋航空與杜拜航空（flydubai）、義大利國營鐵路公司（Trenitalia）、法國國家鐵路（SNCF）的夥伴關係，陸空串連旅人遊歐最便利。

今年暑假起，台灣旅客至歐洲又有新選擇，阿聯酋航空將於2019年7月2日開拓往葡萄牙波多的新航點，每周共計四個航班往來杜拜與波多，同時也是繼里斯本之後，阿聯酋航空在葡萄牙地區的第二個航點。

巴黎航線經濟艙票價與商務艙票價最低，分別自6,500元（未稅）與6萬8,400元（未稅）起，其他歐洲的馬德里、法蘭克福、米蘭等航點，也都有特價，出發時間自2019年3月21日至2019年11月30日止。

這次優惠機票可於阿聯酋航空網站www.emirates.com 購買，欲了解更多資訊，請至阿聯酋航空網站查詢，或洽各大旅行社。

據指出，阿聯酋航空每日以其最具代表性的A380執飛台北與杜拜航線，在與杜拜航空夥伴關係的挹注之下，台灣旅客可由杜拜樞紐轉往阿聯酋航空既有的42個歐洲航點以及杜拜航空在歐洲各地的多個航點，包括西西里島的卡塔尼亞、波蘭的克拉科夫、克羅埃西亞的杜布羅夫尼克以及芬蘭赫爾辛基。