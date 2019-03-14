國泰3月底開航西雅圖 優惠價不到2萬
國泰航空宣布，將於3月31日推出往返西雅圖的不停站服務，屆時將成為唯一直接聯繫兩個城市的航空公司，西雅圖是美國西岸發展蓬勃的城市，又有「綠寶石城」美譽。
台灣旅客搭乘國泰航空到西雅圖，需到香港轉機，開航優惠價19,190元（含稅）。3月31日開航每周四班，7月起增為每天一班。
至於國籍航空中，長榮航空提供台北直飛西雅圖服務，目前每周七班，5月24日起變為每周10班。
國泰航空行政總裁何杲表示，啟動西雅圖航線引證國泰航空致力於開辦嶄新航線的網絡拓展策略，讓亞洲朝氣勃勃、創意洋溢的香港，聯繫至世界各地的科技樞紐。西雅圖航線將由國泰最先進的空中巴士A350-900客機營運。
國泰集團積極拓展航空網絡，將於今年開辦九條新航線。
3月31日每周四班的西雅圖服務，將是國泰第八個美國客運航點，以及第十個北美客運航點。國泰網絡現時覆蓋波士頓、芝加哥、洛杉磯、紐約（甘迺迪國際機場）、紐約（紐瓦克）、三藩市、多倫多和溫哥華，而華盛頓新航線將於9月15日啟動。
國泰航空表示，空中巴士A350-900客機是現今最寧靜及環保的客機之一，在商務艙、特選經濟艙和經濟艙均配備舒適座椅、更優化的機上娛樂設備以及無線網路服務。
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